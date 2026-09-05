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/ ©Thomas Oberdorfer/Bundesheer
Das Bild auf 5min.at zeigt das Bundesheer.
Die Übung findet in Unterkärnten statt und dient auch der Erprobung neuer Verfahren und neuer Ausrüstung.
Kärnten
05/09/2026
Bundesheer

1.600 Soldaten bei Jagdkampf-Übung in Kärnten

Von 7. bis 18. September findet in Kärnten die Übung "Jagdkampf 26" statt. Es handelt sich dabei um die Zielüberprüfung und Abschlussübung der im April 2026 zur 7. Jägerbrigade/Jagdkampf eingerückten Grundwehrdiener.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Es kommen dabei circa 1.600 Soldaten sowie zahlreiche Waffensysteme, Gefechtsfahrzeuge, Drohnen, Boote und Hubschrauber des Bundesheeres zum Einsatz, heißt es vonseiten des österreichischen Bundesheeres.

Ziele der Übung

  • In einem Szenario der Militärischen Landesverteidigung neue Fähigkeiten und Einsatzgrundsätze der Jagdkampfbrigade anwenden
  • Synchronisierter Einsatz von Hubschraubern, Drohnen und elektronischer Kampfführung
  • Zusammenwirken innerhalb der Brigade und das Führen des Gefechtes über ein digitales Führungsinformationssystem (SitAware)
  • Überprüfung der Durchhaltefähigkeit der Soldaten über einen Zeitraum von bis zu 120 Stunden

„Großübungen sind ein wesentlicher Bestandteil, um die Einsatzbereitschaft des Österreichischen Bundesheeres zur Militärischen Landesverteidigung sicherstellen zu können. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen professionell ausgebildet werden und sich ständig weiterentwickeln, um im Einsatz am zukünftigen Gefechtsfeld bestehen zu können“, wird weiter betont.

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©Michael Steinberger/Bundesheer |
Von 7. bis 18. September findet in Kärnten die Übung „Jagdkampf 26“ statt.
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Es handelt sich dabei um die Zielüberprüfung und Abschlussübung der im April 2026 zur 7. Jägerbrigade/Jagdkampf eingerückten Grundwehrdiener.

Veranstaltung am Wiesenmarktgelände in Bleiburg

Am Freitag, 11. September 2026 findet von 13 bis 17 Uhr eine Informationsveranstaltung mit Waffen- und Geräteschau, Hubschrauber, dynamischen Vorführungen und einem Auftritt der Militärmusik Steiermark am Wiesenmarktgelände in Bleiburg statt.

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