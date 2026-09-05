Beliebter Kärntner Busfahrer trat letzte Reise an: „Wir danken dir, Harry“

Große Trauer herrscht derzeit bei einem Kärntner Unternehmen, denn ein hochgeschätzter Busfahrer - "Kutscher Harry" genannt - hat seine Augen für immer geschlossen.

Die Firma „Reinsberger Reisen GmbH“ drückt aktuell in den sozialen Medien ihre Trauer aus. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Harry, einem geschätzten Busfahrer und besonderen Menschen, der nach schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen ist“, heißt es.

Geschätzter „Kutscher Harry“ verstorben

„Kutscher Harry“ wurde er liebevoll genannt, sein Name lautet Mathias Harald Probsdorfer, wurde 64 Jahre alt und lebte im Bezirk Völkermarkt. Viele Wege und unzählige Kilometer hat er in seinem Leben zurückgelegt, und nun tritt er seine letzte Reise an. Das Unternehmen spricht von seiner Verlässlichkeit und auch seiner herzlichen Art. Seine Fahrgäste hat er immer sicher ans Ziel gebracht, auch bei seinen Kollegen hinterließ er bleibende Spuren.

Leidenschaft für Rumänien und Bären

Seine Leidenschaft für das Land Rumänien, war aufgrund seiner Wurzeln und Verbundenheit groß. Auch Bären faszinierten in stets. „Wir danken dir, Harry, für die gemeinsame Zeit, für deine Treue, deine Verlässlichkeit, dein herzliches Wesen und für all die Wege, die wir gemeinsam zurücklegen durften“, heißt es vonseiten der Firma, welche ihm eine gute letzte Reise wünscht. Auch die Gemeinde St. Kanzian und die Feuerwehr Altendorf der Gemeinde Sittersdorf bekunden in den sozialen Medien ihr Beileid und drückten ihre Trauer aus.