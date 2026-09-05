Starkoch Puck in Klagenfurt geehrt

"Je älter ich werde, desto stärker fühle ich mich wie eine alte Eiche, aber eine Eiche die kräftige, starke Wurzeln schlägt und sich in ihrer Heimat geborgen fühlt", gab Puck noch eine Liebeserklärung an Kärnten ab.

"Je älter ich werde, desto stärker fühle ich mich wie eine alte Eiche, aber eine Eiche die kräftige, starke Wurzeln schlägt und sich in ihrer Heimat geborgen fühlt", gab Puck noch eine Liebeserklärung an Kärnten ab.

Fast 650.000 Österreicher leben im Ausland. Einmal im Jahr veranstaltet der Weltbund der Österreicher ein gemeinsames Treffen, diesmal fiel die Wahl auf Klagenfurt. Und da war es nur logisch, mit Wolfgang Puck einen der berühmtesten Auslandskärntner zum „Weltösterreicher des Jahres“ zu küren.

Liebeserklärung an Kärnten

„Je älter ich werde, desto stärker fühle ich mich wie eine alte Eiche, aber eine Eiche die kräftige, starke Wurzeln schlägt und sich in ihrer Heimat geborgen fühlt“, gab Puck noch eine Liebeserklärung an Kärnten ab. „Du hast schon alle goldenen Ehrenzeichen. Was soll ich dir noch schenken?“, schmunzelte Landeshauptmann Daniel Fellner in seiner Laudatio auf Wolfgang Puck, den berühmtesten Koch Österreichs, „aber bleib, was du immer warst: ein großer kulinarischer Botschafter deiner Heimat Kärnten.“

Feier im Landhaushof

Flankiert von Kärntner Starköchen wie Hubert Wallner, Stefan Lastin, Hannes Müller und seinem besten Kochfreund Hannes Tschemernjak genossen Puck, seine Frau Gelila Assefa, Sohn Byron, die Geschwister Christine und Klaus die Feier im Landhaushof, an der auch Staatssekretär Sepp Schellhorn. Landtagspräsident Andreas Scherwitzl und Weltbund Präsident Werner Götz teilnahmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert