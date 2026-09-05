Auffahrunfall bei Motorradausfahrt: Drei Lenker verletzt

Bei einer Motorradausfahrt im Raum Klagenfurt kam es zu einer Auffahrkollision mit mehreren Beteiligten. Drei Motorradlenker wurden verletzt und nach der Erstversorgung ins UKH beziehungsweise Klinikum Klagenfurt gebracht.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie mit dem Rettungshubschrauber C11 sowie dem Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus beziehungsweise das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie mit dem Rettungshubschrauber C11 sowie dem Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus beziehungsweise das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Bei einer Motorradausfahrt im Bereich Klagenfurt kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten. Drei Motorradlenker wurden dabei verletzt und mussten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Motorradkonvoi unterwegs

Am 5. September 2026 gegen 10:45 Uhr waren mehrere Motorräder im Rahmen einer gemeinsamen Ausfahrt im Konvoi unterwegs. Im Bereich Klagenfurt musste ein 54-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Seine ebenfalls 54-jährige Frau befand sich als Beifahrerin am Motorrad.

Auffahrkollision mit mehreren Stürzen

Zwei nachfolgende Motorradfahrer dürften den Anhaltevorgang übersehen haben. Ein 42-jähriger sowie ein 66-jähriger Motorradlenker – beide ebenfalls aus der Steiermark – konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren. Dadurch kam es zu einer Auffahrkollision, bei der alle drei beteiligten Motorradfahrer zu Sturz kamen.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die drei Motorradlenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie mit dem Rettungshubschrauber C11 sowie dem Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus beziehungsweise das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Polizei führt weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang durch.