Karawankentunnel: Urlauberverkehr sorgt für Stau

Aktuell staut es sich wieder beim Karawankentunnel bei der Ein- und Ausreise.

Aktuell staut es sich wieder beim Karawankentunnel bei der Ein- und Ausreise.

Für das Burgenland, Niederösterreich und Wien enden die Sommerferien schon mit dem morgigen Sonntag, 6. September 2026. Wer jetzt aktuell auf der Rückreise aus dem Süden ist, der muss sich im Bereich des Karawankentunnel etwas gedulden.

Stau in beiden Richtungen

Aber nicht nur in Richtung Österreich, sondern auch in die andere Richtung Denn die restlichen Bundesländer erfreuen sich noch an einer ganzen Woche Ferien. So treibt es vermutlich den ein oder anderen noch einmal kurz in den Süden. Laut ÖAMTC gibt es derzeit Stau. Man müsse mit einem Zeitverlust von rund 30 Minuten rechnen.

Auch nächstes Wochenende Stau erwartet

Aufgrund des Ferienendes in Kärnten, dürfte es auch nächste Woche Staus und Verzögerungen in diesem Bereich geben. Wir halten euch auf dem laufenden.