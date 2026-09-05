22 neue Lehrlinge starten Ausbildung im Landesdienst

Verwaltungsassistent, Labortechniker, Koch oder Garten- und Grünflächengestalter – Landeshauptmann Daniel Fellner und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig haben 22 neue Lehrlinge des Landes Kärnten mit dem zweitägigen Seminar „Fit in die Lehre“ und einem Kennenlerntreffen offiziell willkommen geheißen.

„Mit Mut und Selbstwert den eigenen Weg gehen“

„Ich freue mich, so viele motivierte und engagierte junge Leute im Kärntner Landesdienst begrüßen zu dürfen. Ihr und eure Arbeit sind wertvoll für unser Bundesland, mit eurem Einsatz seid ihr gestaltend und prägend für unser großartiges Kärnten“, so Landeshauptmann und Personalreferent Daniel Fellner in seinen Grußworten an die Nachwuchskräfte. An die Landeslehrlinge richtete Fellner auch den Aufruf, mit Mut und Selbstwert den eigenen Lebens- und Karriereweg zu gehen und sich selbst ambitionierte Ziele zu setzen und die zahlreichen gebotenen Chancen im Landesdienst aktiv zu nutzen. „Der Start in die Lehre ist erst der Anfang, auf geht’s in ein erfolgreiches Berufsleben. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg dafür“, so LH Fellner.

Diskussionen über aktuelle Entwicklungen

Abschließend diskutierte Fellner mit den Jugendlichen die aktuellen Entwicklungen der Demokratie weltweit, die Auswirkungen von Social Media und Meinungsbildung sowie was Steuern alles leisten, heißt es in einer Aussendung. Zudem gab er Einblicke in seinen Werdegang vom Rettungsfahrer beim Roten Kreuz bis hin zu seinem Amt als Kärntner Landeshauptmann.

„Sie bringen neue Ideen, Motivation und …“

Auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig gratulierte den Jugendlichen zu ihrer Berufswahl und strich die Bedeutung der Lehre hervor: „Gut ausgebildete junge Menschen sind für jeden Arbeitgeber eine wichtige Zukunftsinvestition – für Kärntner Betriebe ebenso wie für das Land Kärnten. Deshalb ist es wichtig, ihnen mit einer Lehre nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch echte Perspektiven zu bieten. Ich freue mich sehr, dass sich so viele junge Menschen dafür entschieden haben, hier im Landesdienst ins Berufsleben zu starten. Sie bringen neue Ideen, Motivation und einen frischen Blick der jüngeren Generation in die öffentliche Verwaltung. Ich wünsche euch viel Freude, Neugier und Erfolg für eure Ausbildung.“

©LPD Kärnten/Gleiss bzw. LPD Kärnten | Der Landeshauptmann während seiner Rede zu den Lehrlingen ©LPD Kärnten/Gleiss bzw. LPD Kärnten | Gruppenbild der Lehrlinge mit LH Daniel Fellner, Trainerin Edith Reitzl, Günther Wurzer und Daniela Vellick

„Attraktiver Arbeitgeber“

Weiters wurden die Lehrlinge und deren Eltern von Günther Wurzer, Leiter der Personalabteilung Land Kärnten, Daniela Vellick, zuständig für den Lehrbetrieb beim Land Kärnten, Ulrike Micheler-Eisner, Obfrau Zentralpersonalvertretung, Gerd Kurath Obmann DPV-Veraltung sowie von Paul Eichwald, der neuen Lehrlingsvertrauensperson, in Empfang genommen. „Das Land Kärnten ist ein attraktiver Arbeitgeber, ihr seid ab jetzt Teil des Teams, seid neugierig, eine Karriere im Landesdienst steht euch offen“, so Günther Wurzer, der die betriebliche Gesundheitsförderung, den Betriebskindergarten, mehr Digitalisierung in der Verwaltung sowie die flexiblen Arbeitszeitmodelle des Landes thematisierte. Persönlichkeitstrainerin Edith Reitzl begleitete die Lehrlinge im Anschluss durch den Workshop rund um Persönlichkeitsentwicklung, Außenwirkung, Kommunikation und Umgangsformen, der bereits zum fünften Mal stattfand.

Diese Lehrberufe bietet das Land Kärnten an

Das Land bietet 15 Lehrberufe an: Verwaltungsassistent, Finanz- und Rechnungswesenassistent, Sportadministrator, Informationstechnolog (Systemtechnik), Labortechniker (Chemie und Biochemie), KFZ-Technik, Modul Nutzfahrzeuge, Straßenerhaltungsfachmann/-frau und Tiefbauer, Vermessungstechniker, Bautechnischer Assistent, Koch, Garten- und Grünfächengesalter, Landschaftsgärtnerei, Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistent, Medienfachmann Print, Audio und visuelle Medien, Geoinforamtionstechnologie, Bautechnischer Zeichner. Derzeit absolvieren rund 100 Lehrlinge ihre Ausbildung beim Land Kärnten, heißt es abschließend.