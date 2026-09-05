633 Jahre Tradition: Bleiburger Wiesenmarkt feierlich eröffnet

Der Bleiburger Wiesenmarkt ist offiziell eröffnet: Mit Festumzug, traditioneller Pachtzinsübergabe und der Verlesung der historischen Jahrmarktberufung startete das größte Volksfest in Unterkärnten.

Der Bleiburger Wiesenmarkt ist offiziell eröffnet. Mit einem großen Festumzug, der traditionellen Pachtzinsübergabe und der Verlesung der historischen Jahrmarktberufung aus dem Jahr 1578 wurde das größte Volksfest in Unterkärnten am Samstag feierlich eröffnet. Bei der Eröffnung im Stefitz-Festzelt waren unter anderem Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrätin Beate Prettner, Landesrat Peter Reichmann sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Region dabei.

Mehr als ein Fest: Ein Stück Geschichte und Identität

Landeshauptmann Daniel Fellner betonte in seiner Eröffnungsrede die besondere Bedeutung des Wiesenmarktes für die Region. Das Fest sei weit mehr als eine Veranstaltung, sondern verbinde seit Jahrhunderten Tradition, Wirtschaft, Landwirtschaft, Kultur und die Menschen vor Ort. Besonders hob Fellner auch die Bedeutung des grenzüberschreitenden Austauschs hervor. Die Alpen-Adria-Ausstellung zeige, wie wichtig Begegnungen zwischen Österreich, Slowenien, Italien und Kroatien seien.

Wichtiger Faktor für die Region

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ist der Bleiburger Wiesenmarkt ein gesellschaftlicher Treffpunkt und gleichzeitig ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Der Wiesenmarkt ist eines der bedeutendsten und ältesten Volksfeste in Kärnten und tief in unserer Geschichte verwurzelt“, betonte Gruber. Das Fest bringe seit Jahrhunderten Menschen aus nah und fern zusammen und verbinde gelebtes Brauchtum mit modernen Angeboten. Besonders verwies Gruber auf die Bedeutung für Familien und die regionale Wirtschaft. Vom Wiesenmarkt würden Aussteller, Gastronomie und Produzenten regionaler Lebensmittel profitieren.

633 Jahre Tradition

Auch Landesrätin Beate Prettner unterstrich die historische Bedeutung der Veranstaltung. Der Bleiburger Wiesenmarkt sei ein Stück Kärntner Identität und bringe seit 633 Jahren Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern, Tradition zu leben und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Gedenken an verstorbenen Bürgermeister

Die Ansprache des Bleiburger Bürgermeisters Daniel Wrießnig begann mit einer Gedenkminute für seinen Vorgänger Stefan Visotschnig, der 2025 verstorben war. Wrießnig betonte ebenfalls die Bedeutung des Wiesenmarktes als Treffpunkt für alle Generationen und als wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bleiburg und die gesamte Region. Auch weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft unterstrichen die Bedeutung des Traditionsfestes. Unter anderem verwiesen WKK-Präsident Jürgen Mandl und LK-Kärnten-Präsident Siegfried Huber auf die Rolle des Wiesenmarktes für die regionale Wirtschaft und Landwirtschaft. Der Bleiburger Wiesenmarkt läuft noch bis einschließlich Montag und lädt Besucherinnen und Besucher zu zahlreichen Veranstaltungen, Begegnungen und gelebter Tradition ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 19:16 Uhr aktualisiert