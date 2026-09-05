Einsatz, der Generationen verbindet: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz

Die Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz feierte ein besonderes Jubiläum: Seit 150 Jahren steht die Einsatzorganisation im Dienst der Bevölkerung. Mit einem Festzug und einem Festakt wurde das Bestehen am Samstag gebührend gefeiert.

Seit 1876 steht die Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz im Dienst der Menschen. Am Samstag, dem 5. September 2026, feierte sie ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Festzug der Gastfeuerwehren und einem Festakt beim Feuerwehrhaus. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger überbrachte die Grüße des Landes Kärnten.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz

„150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz bedeuten 150 Jahre Mut, Zusammenhalt und gelebte Verantwortung. Generationen von Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden haben ihre Zeit geschenkt und waren für andere da, wenn Hilfe gebraucht wurde. Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich und verdient unseren größten Respekt. Mein herzlicher Dank gilt allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern sowie ihren Familien, die dieses Ehrenamt mittragen“, betonte Lagger-Pöllinger. Besonders gratulierte Lagger-Pöllinger Ortsfeuerwehrkommandant Arno Weichsler und seinem Team zum Jubiläum. Ihr Dank galt ebenso Bürgermeister Gerald Preimel, den Gastfeuerwehren sowie allen Helfer:innen und Unterstützer:innen, die zum Gelingen des Gründungsfestes beitrugen. „Die Freiwillige Feuerwehr ist weit mehr als nur eine Einsatzorganisation. Sie vermittelt Sicherheit, stärkt die Gemeinschaft und zeigt, was Zusammenhalt in einer Gemeinde bedeutet. Ich wünsche der Feuerwehr Pusarnitz für die Zukunft alles Gute und vor allem, dass alle Kameradinnen und Kameraden stets gesund von ihren Einsätzen zurückkehren“, sagt Lagger-Pöllinger.