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Bild auf 5 Minuten zeigt die Ostbucht
Der Sonntag wird in Kärnten sonnig.
Kärnten
06/09/2026
Wetterprognose

Kärnten: Sonntag bringt Sonne und bis zu 28 Grad

Am Sonntag kündigt sich warmes und sonniges Wetter in Kärnten an. Möglich sind bis maximal 28 Grad.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)
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„Am Sonntag setzt sich wieder hoher Luftdruck durch. Regionale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Damit gibt es tagsüber neuerlich sehr sonniges Wetter mit nur wenigen Wolken“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind bleibt schwach. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad.

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