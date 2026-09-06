Schläge und Pfefferspray: Drei 23-Jährige bei Schlägerei in Villach verletzt

Eine Gruppe von rund fünf Jugendlichen soll drei 23-Jährige attackiert haben. Dabei sollen auch Pfefferspray und Schläge zum Einsatz gekommen sein. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Villach zu einer Rauferei mit mehreren Verletzten. Gegen 1 Uhr soll eine bislang unbekannte Gruppe von rund fünf Jugendlichen mit drei 23-Jährigen aneinandergeraten sein. Nach Angaben der Polizei steht die Gruppe im Verdacht, die drei Personen durch Schläge und den Einsatz von Pfefferspray verletzt zu haben.

Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der drei 23-Jährigen. Alle wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Was der Auseinandersetzung vorausging und weshalb die beiden Gruppen aneinandergerieten, geht aus den bisherigen Angaben der Polizei nicht hervor. Nach dem Vorfall leitete die Polizei umgehend eine Fahndung nach den mutmaßlich Beteiligten ein. Diese verlief allerdings ohne Erfolg. Die Gruppe konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen der Polizeiinspektion Trattengasse laufen.