Schulstart in Spittal: 145 Taferlklassler bekommen kleine Überraschung

Bürgermeister Christian Köfer betont: „Im heurigen Schuljahr starten 145 Taferlklassler an den drei Volksschulen West, Ost und Molzbichl in einen neuen Lebensabschnitt. Als kleine Überraschung zum Schulbeginn erhalten alle Kinder der ersten Klassen von der Stadtgemeinde Spittal traditionell ein Erstlesebuch, das von den Lehrkräften direkt in den Klassen überreicht wird.“ Zusätzlich stattet die Stadtgemeinde alle sieben ersten Klassen der drei Spittaler Volksschulen mit praktischen Notfallboxen aus.

Wichtige Utensilien in den Notfallboxen

Die Notfallboxen kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Kind etwas vergessen oder verloren hat oder ein benötigter Schulartikel fehlt. Die Boxen sind mit wichtigen Utensilien für den Schulalltag bestückt: vom Klebstoff über den Radiergummi bis hin zum Bleistift. Produziert wurden sie von Pro Mente, befüllt von der Buchhandlung Nest, heißt es abschließend vonseiten der Stadtgemeinde.