Ein Kaiser in der Hofburg

Da saß er also, gegenüber von ZiB-Lady Nadja Bernhard, und beantwortete Fragen über "Gott und die Welt". Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser war zu Gast bei "Stöckl" und bewies, dass mit ihm noch zu rechnen ist.

Gesund gebräunt, ziemlich erholt und augenscheinlich fit, zeigte sich Kaiser nach langer Bildschirm-Abstinenz erstmals wieder im Fernsehen, diesmal bei Moderatorin Barbara Stöckl. Kärntens Ex-Landeshauptmann sprach über persönliche Schicksalsschläge, sein neues Leben abseits der Politik samt Reise nach Japan und mögliche Zukunftsperspektiven als „Kaiser des Klagenfurter Strandbades“. Hier gilt: „Die Botschaft hör´ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ um ganz unverschämt Goethes Faust zu zitieren.

Nachfolger wird 2028 gewählt

Im Jahr 2028, also in durchaus nicht ferner Zukunft wird Österreich den Nachfolger von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wählen. Und im Vorfeld wird sich die SPÖ Gedanken darüber machen müssen, wen die Partei als Kandidat aufstellt oder wen sie unterstützt. Das Angebot ist enden wollend. Doris Bures schwächelt außerhalb von Wien, Christian Kern wird´s ohnehin nicht machen und viele weitere Namen fallen einem echt nicht ein. Da bleibt eigentlich nur ein äußerst aussichtsreicher Kandidat und der heißt Peter Kaiser. Der Ex-LH wird 2028 im 70. Lebensjahr stehen, also im idealen Alter.

Krönender Abschluss?

Er ist durch seine erfolgreichen Bemühungen, Kärnten vor dem Hypo-Desaster zu retten, bundesweit bekannt. Seine ruhige, besonnene und intellektuelle Art macht ihn zum Idealtypus eines Bundespräsidenten. Sozusagen zum Van der Bellen junior. Nun kommt seit vielen Monaten kein echtes Dementi Kaisers, aber stets die Betonung, er sei eben ein Homo Politikus, also ein politischer Mensch. Ein politischer Mensch, so die hier formulierte Annahme, der sich wohl auch dem Ruf der Partei nicht verschließen würde. Und letztlich wäre der Einzug in die Hofburg der krönende Abschluss eines Politikerlebens. Außerdem: Vor der Wiedergeburt der Monarchie braucht sich in diesem Fall wohl kein Österreicher und keine Österreicherin fürchten. Auch wenn ein Kaiser in der Hofburg regieren würde. Oder anders formuliert: Ein Kaiser in der Hofburg bedeutet noch lange keinen Kaiser in der Hofburg.