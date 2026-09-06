Kilometerlange Ölspur sorgte für Feuerwehreinsatz in Hermagor

Die Feuerwehr Hermagor wurde am Samstagabend wegen ausgelaufener Betriebsmittel nach Neudorf alarmiert.

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Hermagor zu einem Einsatz nach Neudorf gerufen, um ausgelaufene Betriebsmittel zu binden. Ursache für den Austritt der Flüssigkeiten war ein technischer Defekt an einem Fahrzeug.

Kilometerlange Ölspur

Die entstandene Spur zog sich über einen längeren Streckenabschnitt von Podlanig bis nach Neudorf. Die alarmierten Einsatzkräfte banden die Betriebsmittel fachgerecht ab und säuberten die betroffenen Straßenabschnitte gründlich, um die Fahrbahn wieder sicher zu machen.