535 Einsätze und neun Tote: 60 Prozent mehr Notfälle in Kärntens Gewässern

Die Kärntner Wasserrettung blickt auf einen außergewöhnlich fordernden Sommer zurück, in dem den Einsatzkräften kaum eine Pause vergönnt war.

Unabhängig davon, ob Unwetter über das Land zogen oder strahlender Sonnenschein herrschte, stieg die Zahl der Einsätze in den heimischen Gewässern massiv an. Während der diesjährigen Hochsaison verzeichnete die Organisation einen markanten Anstieg der Hilfseinsätze um rund 60 Prozent.

535 Mal ausgerückt

Bis Ende August mussten die Einsatzkräfte insgesamt 535 Mal ausrücken, wie aus aktuellen Berichten des „ORF“ hervorgeht. Die Saison verlief dabei in vielen Fällen ohne glücklichen Ausgang: Bei insgesamt neun tödlichen Badeunfällen standen die Helferinnen und Helfer im Kärntner See- und Flussgebiet im Einsatz.

Mehr als 40 Rettungsschwimmerkurse

Um der steigenden Arbeitsbelastung und den Herausforderungen an den Gewässern gerecht zu werden, setzte die Wasserrettung verstärkt auf die Ausbildung von Nachwuchs. Kärntenweit wurden mehr als 40 Rettungsschwimmerkurse durchgeführt, um neue Mitglieder für den Dienst vorzubereiten. Durch das Engagement stehen im Land derzeit rund 1.400 ausgebildete Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer bereit, heißt es im Bericht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 10:04 Uhr aktualisiert