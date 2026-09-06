Glutnester nach Waldbrand am Laaser Berg forderten weiteren Einsatz

Vor Ort brannte eine rund 100 Quadratmeter große Fläche in sehr ausgesetzter Lage, auf der etwa fünf Bäume sowie mehrere Wurzelstöcke Feuer gefangen hatten.

Vor Ort brannte eine rund 100 Quadratmeter große Fläche in sehr ausgesetzter Lage, auf der etwa fünf Bäume sowie mehrere Wurzelstöcke Feuer gefangen hatten.

Am Freitag bemerkte ein aufmerksamer Passant einen entstehenden Waldbrand am Laaser Berg (Jukbichl) in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor und meldete diesen umgehend – wir haben berichtet.

Sirenenalarm um 10:50

Daraufhin alarmierte die LAWZ um 10:50 Uhr per Sirene mehrere Feuerwehren des Oberen Gailtals. Noch während der Anfahrt veranlassten der Einsatzleiter und der Bezirksfeuerwehrkommandant über die LAWZ die Anforderung des Polizeihubschraubers „Libelle Lima“, des Faltbehälters der FF Birnbaum sowie der Bergrettung Kötschach-Mauthen. Nach dem Eintreffen und der Erkundung im Brandbereich konnte ein geeigneter Stichweg ausgemacht werden. Ausgehend vom TLFA 5000 Kötschach-Mauthen wurden vom Ende dieses Weges zwei rund 150 Meter lange Zubringerleitungen im steilen Gelände gelegt. Über diese schlossen die Einsatzkräfte Angriffsleitungen mit D-Schläuchen direkt zum Brandbereich an.

17.000 Liter Wasser

Vor Ort brannte eine rund 100 Quadratmeter große Fläche in sehr ausgesetzter Lage, auf der etwa fünf Bäume sowie mehrere Wurzelstöcke Feuer gefangen hatten. Nach einem ersten Erkundungsflug des Hubschraubers und dem Einfliegen der Flughelfer begann der gezielte Löschangriff aus der Luft. Eingewiesen von Flughelfern warf der Hubschrauber mit dem Außenlastbehälter „Bambi Bucket“ wiederholt Wasser über der Brandstelle ab. Bei insgesamt 35 Abwürfen gelangten so über 17.000 Liter Wasser zum Einsatz. Um den Bambi Bucket präziser zu positionieren und den sogenannten Downwash zu reduzieren, kam zeitweise eine Long-Line der FF Nikolsdorf aus Osttirol zum Einsatz.

©FF Laas

Keine Auffälligkeiten am Freitag

Parallel zu den Maßnahmen aus der Luft lief der koordinierte Bodenlöschangriff. Zur Sicherung der Wasserversorgung vor Ort richteten die Einsatzkräfte einen Pendelbetrieb zwischen dem LKH Laas und dem TLFA 5000 als Pufferspeicher ein. Daran beteiligten sich weitere Tanklöschfahrzeuge der FF Kötschach-Mauthen, der FF Dellach im Gailtal sowie der nachalarmierte TLFA 3000 der FF Hermagor, wodurch rund 20.000 zusätzliche Liter Wasser auf den Berg transportiert wurden. Für die Sicherheit der Feuerwehrkameraden im steilen Gelände sorgte die Bergrettung Kötschach-Mauthen mit Seilgeländern und Abstiegsseilen. Gegen 16 Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. Eine anschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera ergab keine Auffälligkeiten.

Glutnest am Folgetag entdeckt

Am folgenden Morgen, dem 5. September, rückten der Einsatzleiter und ein Drohnenoperator der Polizei Kötschach-Mauthen um 7:30 Uhr erneut zum Brandgebiet aus. Bei Kontrollflügen mit einer Wärmebilddrohne spürten sie ein konzentriertes Glutnest auf. Daraufhin alarmierte der Einsatzleiter die FF Kötschach-Mauthen und die Bergrettung Kötschach-Mauthen nach. Nach der exakten Ortung bekämpften Kameraden der FF Kötschach-Mauthen das Glutnest mit Waldbrand-Löschrucksäcken und Schanzwerkzeug, während sie von der Bergrettung mit Seilen und Klettergurten gesichert wurden. Ein abschließender Kontrollflug mit der Drohne zeigte keine weiteren Glutnester mehr, sodass der Einsatz gegen 11:30 Uhr nach dem Einsatz von rund 20 Personen endgültig abgeschlossen werden konnte.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen bei den Einsätzen zahlreiche Kräfte und Einheiten bereit. Neben der Bergrettung Kötschach-Mauthen, dem Polizeihubschrauber „Libelle Lima“, einer Streife und einem Drohnenoperator der Polizei Kötschach-Mauthen sowie Bürgermeister Josef Zoppoth und einem Unimog der Gemeinde Kötschach-Mauthen mit Wasserbehälter waren dies die Flughelfer aus den Bezirken Hermagor und Spittal an der Drau, AFK Christian Zerza und BFK Herbert Zimmermann. Seitens der Feuerwehren beteiligten sich die FF Laas mit KLFA, die FF Kötschach-Mauthen mit TLFA 2000, TLFA 5000, LF und MTF, die FF Würmlach mit KLFA, die FF St. Jakob im Lesachtal mit KLFA, die FF Birnbaum mit LFAU-S und Waldbrandpaket, die FF Dellach im Gailtal mit MZFA und TLFA 1000, die FF Grafendorf-Gundersheim mit LFBA, die FF Kirchbach mit LFA-W, MZFA und Waldbrand-Box, die FF Hermagor mit TLFA 3000 sowie die FF Spittal an der Drau mit MZF-Wald.