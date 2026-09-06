Anwalt um 18.486 Euro gebracht: Zwei Personen in Kärnten vor Gericht

Zwei Personen stehen am Landesgericht Klagenfurt wegen mutmaßlichen Betrugs vor Gericht. Sie sollen einen Rechtsanwalt um 18.486,04 Euro geschädigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Den beiden Angeklagten wird zur Last gelegt, im bewussten und gewollten Zusammenwirken gehandelt zu haben. Laut Vorwurf sollen sie gegenüber einem Rechtsanwalt über ihre Zahlungsfähigkeit sowie ihre Zahlungswilligkeit getäuscht haben.

Hoher Schaden

Durch die angebliche Täuschung soll dem Rechtsanwalt ein Schaden in der Höhe von 18.486,04 Euro entstanden sein. Die Verhandlung ist für die Zeit von eineinhalb Stunden angesetzt. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.