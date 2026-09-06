Kärnten vor Wetterumschwung: Italientief bringt Gewitter und Schauer

Nach sonnigen Tagen bringt ein Italientief ab der Wochenmitte den Wetterumschwung nach Kärnten. Bereits zur Wochenmitte drohen Gewitter und durchaus intensivere Schauer.

In Kärnten sorgt ein Hochdruckeinfluss heute ganztags für sonniges und stabiles Wetter, wobei im Tagesverlauf nur wenige, harmlose Wolken zu sehen sind, das berichtet auch die „GeoSphere Austria“. Im Verlauf der kommenden Woche soll sich diese stabile Lage allerdings ändern, denn zur Wochenmitte wird es unbeständig.

Gewitterbereitschaft am Montag

Der Start in die neue Woche gestaltet sich flächendeckend strahlend sonnig bei rasch steigenden Werten, während sich der morgendliche Dunst zügig verflüchtigt. „Gegen Mittag ziehen von Westen her einige Wolken auf und im Bergland bilden sich mehr und mehr Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterbereitschaft steigt am späten Nachmittag in den westlichen Landesteilen an“, wissen die Meteorlogen der GeoSphere Austria. Das Thermometer klettert dabei auf sommerliche Spitzenwerte von 25 bis 29 Grad.

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Bis zu 30 Grad am Dienstag

Auch am Dienstag setzt sich die Hitze vorerst fort. Während sich das Wetter in den tiefen Lagen wie den größeren Tälern und Becken durchgehend trocken präsentiert, muss im Berggebiet stellenweise mit Regen gerechnet werden, bei Maximalwerten von 26 bis 30 Grad. Die Sonne zeigt sich am Mittwoch zu Tagesbeginn noch recht häufig, bevor von Nordwesten her zügig kompaktere Bewölkung aufzieht. „Ab Mittag kommt es von West nach Ost fortschreitend immer häufiger zu Regenschauern und Gewittern“, ergänzen die Meteorlogen. Nach Tiefstwerten von 12 bis 16 Grad erwärmt sich die Luft im Laufe des Nachmittags auf Werte zwischen 22 Grad im Oberen Drautal und 27 Grad im Unteren Lavanttal.

Italientief kommt, Intensität noch unklar

Über Nacht bildet sich zudem ein Italientief, dessen genaue Lage und Zugbahn die Prognose ab Donnerstag derzeit noch erschweren. „Aus heutiger Sicht bleibt es vor allem in Unterkärnten lange Zeit dicht bewölkt und es regnet hier zum Teil ergiebig. In Oberkärnten dürfte der Regen hingegen schon früh am Tag wieder abklingen, die Sonne zeigt sich aber auch hier erst im Lauf des Nachmittags“, prognostiziert die GeoSphere am Sonntag, welche 16 bis 20 Grad am Donnerstagnachmittag prognostizieren. Der Freitag präsentiert sich schließlich mit einem Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken. Gelegentlich gehen vor dem Wochenende noch Regenschauer nieder, bevor am Nachmittag die sonnigen Phasen bereits wieder überwiegen dürften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert