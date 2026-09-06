Ausbau im Drautal: Mikro-ÖV startet in zwei weiteren Gemeinden

Seit dem 1. September steht den Bevölkerung der Gemeinden Steinfeld und Kleblach-Lind ein ausgebauter Mikro-ÖV zur Verfügung. Das neue bedarfsorientierte Mobilitätsangebot ergänzt den bestehenden Linienverkehr. Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig betonte die Bedeutung für die Region: „Gerade im ländlichen Raum sind bedarfsorientierte Öffis von großer Bedeutung. Wir ermöglichen damit eine flexible Anbindung an den Linienverkehr und schaffen ein Öffi-Angebot, das den Menschen direkt vor der Haustüre zur Verfügung steht. Das macht den öffentlichen Verkehr zu einer attraktiven Alternative und stärkt die Lebensqualität in unseren Regionen.“

Über 120 Haltepunkte

In Zusammenarbeit mit den Kärntner Linien, „Family of Power“ und dem Mobilbüro Hermagor bedient ein barrierefreier Kleinbus über 120 Haltepunkte sowie externe Zielen wie das Gesundheitszentrum in Greifenburg. Die jährlichen Gesamtkosten von rund 390.000 Euro tragen Land und Gemeinden gemeinsam, wobei das Land etwa 300.000 Euro übernimmt. Von Mai bis September verkehrt der Bus von Montag bis Freitag zwischen 6:30 und 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr. Von Oktober bis April gilt an Wochentagen eine Betriebszeit von 6:30 bis 18 Uhr.

Angebot erweitert

Das Projekt erweitert bestehende Angebote im Oberen Drautal. Schuschnig dazu: „Nachdem im vergangenen Jahr bereits erfolgreich ein gemeindeübergreifendes Mikro-ÖV-Projekt in Berg, Dellach, Irschen und Greifenburg umgesetzt werden konnte, haben wir das Angebot im Oberen Drautal nun nochmals ausbauen können. Das stärkt die gesamte Region und schafft für die Menschen vor Ort, aber auch Pendler, Schüler und unsere Gäste eine Verbesserung des Öffi-Angebotes.“ Der Ausbau beruht auf einer 2024 gestarteten Strategie, für die das Land bis 2028 jährlich bis zu drei Millionen Euro bereithält. „Das Verkehrsangebot muss sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Das ist das Ziel unserer Mikro-ÖV-Strategie. Es freut mich, dass wir in Steinfeld und Kleblach-Lind ein neues Projekt umsetzen konnten und dem flächendeckenden Mikro-ÖV-Ausbau ein weiteres Stück näherkommen“, so Schuschnig abschließend.