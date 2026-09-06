Ungenutzte Millionen: Kärnten lässt Geld für Kinderbetreuung liegen

Wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Bildungsressorts an die Grünen hervorgeht, ruft das Land im Bereich Ausbau und Sprachförderung nicht einmal die Hälfte des zustehenden Geldes aus dem Finanzausgleich ab.

Ausschöpfungsquote von 43,8 Prozent

Einem Bericht des ORF zufolge flossen zuletzt lediglich sechs Millionen Euro nach Kärnten – das entspricht einer Ausschöpfungsquote von 43,8 Prozent. Damit blieb mehr als die Hälfte der möglichen Fördersumme ungenutzt, was sich an die Ergebnisse der Vorjahre mit Quoten von 45 und 41 Prozent dadurch anschließt.

Angespannte Situation in den Gemeinden

Als Hauptgrund für die durchaus verhaltene Inanspruchnahme im Vergleich zu den anderen Bundesländern gilt allen voran die angespannte finanzielle Situation vieler Kärntner Gemeinden. Bildungsreferent Peter Reichmann (SPÖ) verweist im Bericht darauf, dass die Erhaltung der Zuschüsse an eine Eigenbeteiligung der Gemeinden gekoppelt ist, welche jene Beträge finanziell oft nicht stemmen können.

Vollständige Abrufung als Ziel

Um diesem Trend entgegenzuwirken und den Gemeinden die Beteiligung zu erleichtern, hat das Land Kärnten mittlerweile seine Förderrichtlinien angepasst. Nach Angaben des Bildungsressorts zeigen sich bereits erste positive Tendenzen durch diese Maßnahme. Erklärtes Ziel der Landesregierung bleibt es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die zweckgebundenen Bundesmittel bis zum Ende der Förderperiode im Jahr 2027 vollständig abgerufen werden können.

FPÖ: „Schluss mit Zuständigkeitschaos“

Zu den nicht ausgeschöpften Bundesmittel für den Ausbau der Kinderbetreuung fordert Kärntens FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer eine grundlegende Neuordnung der Zuständigkeiten. „Dass Kärnten erneut Millionen an möglichen Bundesmitteln nicht abholt, zeigt doch das eigentliche Problem: Unser System ist viel zu kompliziert, Zuständigkeiten und Finanzierungsverantwortung sind zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt. Es braucht endlich eine klare Aufgabentrennung und eine echte Föderalismusreform“, erklärt Angerer. Die tatsächliche Zuständigkeit für Kinderbetreuung soll bei den Gemeinden liegen, die dafür vom Bund direkt und dauerhaft mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden müssen: „Die Gemeinden wissen am besten, was Familien vor Ort brauchen. Wenn Zuständigkeit, Verantwortung und Finanzierung klar geregelt sind, kann auch das Angebot bedarfsgerecht verbessert werden“, so Angerer und ergänzt: „Solange Bund und Länder bei der Kinderbetreuung politisches Kleingeld wechseln und sich mit Einmalzahlungen, Förderprogrammen und Ankündigungen gegenseitig überbieten, wird sich nichts grundlegend verbessern. Wir brauchen keine parteipolitisch motivierten Alibiaktionen, sondern eine nachhaltige Lösung. Familien und Kinder müssen endlich im Mittelpunkt stehen, nicht die nächste Schlagzeile der SPÖ-ÖVP-Landesregierung oder der schwarz-rot-pinken-Bundesregierung. […] Eine klare Aufgabenreform wäre ein erster großer Schritt: Unser Vorschlag, den wir schon mehrfach angeregt haben, wäre, die Zuständigkeit den Betreibern, und das sind mehrheitlich die Gemeinden, zu übertragen, dazu muss der Bund die finanziellen Mittel entsprechend bereitstellen. Einfach, transparent und im Sinne der Familien“, so Angerer abschließend.

©5 Minuten Kärntens FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer.

Team Kärnten: „Millionen dürfen nicht liegen bleiben“

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer fordert in der diesbezüglichen Diskussion, nicht ausgeschöpfte Kindergarten-Fördermittel des Bundes ohne Kofinanzierung direkt und zweckgebunden an die Gemeinden auszuzahlen: „Es ist absurd, Millionen für Kinderbildung bereitzustellen und gleichzeitig finanzschwache Gemeinden durch Kofinanzierungen quasi daran zu hindern, dieses Geld abzuholen.“ Die Kommunen stünden durch steigende Kosten und höhere gesetzliche Anforderungen in diesem Bereich massiv unter Druck. Köfer ergänzt: „Der Bund hat das Geld, die Gemeinden brauchen es und unsere Kinder profitieren davon. Also weg mit den Hürden und her mit einer zweckgebundenen Direkthilfe. Kein einziger Euro für unsere Kinder darf in einem Fördertopf liegen bleiben.“

©Team Kärnten Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 15:11 Uhr aktualisiert