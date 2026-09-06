Feuerwehrjubiläum in Pusarnitz: 150 Jahre im Dienst der Sicherheit

Seit dem Jahr 1876 steht die Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz im Dienst der Gemeinschaft. Am Samstag, dem 5. September, feierte die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Festzug der Gastfeuerwehren und einem Festakt beim Feuerwehrhaus.

„Ist nicht selbstverständlich“

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger überbrachte dazu die offiziellen Grüße des Landes Kärnten: „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz bedeuten 150 Jahre Mut, Zusammenhalt und gelebte Verantwortung. Generationen von Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden haben ihre Zeit geschenkt und waren für andere da, wenn Hilfe gebraucht wurde. Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich und verdient unseren größten Respekt. Mein herzlicher Dank gilt allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern sowie ihren Familien, die dieses Ehrenamt mittragen.“

„Weit mehr als nur eine Einsatzorganisation“

Besondere Glückwünsche richtete die Landesrätin an Ortsfeuerwehrkommandant Arno Weichsler und sein Team. Ebenso dankte sie Bürgermeister Gerald Preimel, den erschienenen Gastfeuerwehren sowie sämtlichen Helferinnen und Helfern, die das Jubiläum ermöglichten. „Die Freiwillige Feuerwehr ist weit mehr als nur eine Einsatzorganisation. Sie vermittelt Sicherheit, stärkt die Gemeinschaft und zeigt, was Zusammenhalt in einer Gemeinde bedeutet. Ich wünsche der Feuerwehr Pusarnitz für die Zukunft alles Gute und vor allem, dass alle Kameradinnen und Kameraden stets gesund von ihren Einsätzen zurückkehren“, so Lagger-Pöllinger abschließend.