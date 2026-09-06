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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Wasserrettung Krumpendorf.
Beide Schwimmer konnten glücklicherweise wohlauf gefunden werden.
Villach
06/09/2026
Suchaktion

Schrecksekunde am Wörthersee: Vermisste Schwimmer lösten Einsatz aus

Eine Suchaktion am Wörthersee hielt heute am Nachmittag Wasserrettung und Feuerwehr auf Trab.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Am heutigen Nachmittag um 13:51 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte zum Wörthersee alarmiert. Nach Angaben der Wasserrettung ging zuvor eine Meldung über zwei vermisste Schwimmer ein.

Rasch lokalisiert

Die Suchaktion nahm jedoch schnell ein gutes Ende, da die Schwimmer rasch lokalisiert werden konnte: „Im Zuge des Einsatzes konnten beide vermissten Personen glücklicherweise wohlauf aufgefunden werden“, schildert die Wasserrettung in den sozialen Medien.

Auch Feuerwehr war vor Ort

Ein weiteres Eingreifen der Organisation war anschließend nicht mehr erforderlich. Neben der Wasserrettung standen bei der Suchaktion auch die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Pritschitz im Einsatz.

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