Schwere Verletzungen: 42-Jähriger stürzte mit Mountainbike in Spittal an der Drau

Schwerer Mountainbike-Unfall in Techendorf am Weissensee: Ein 42-Jähriger stürzte unterhalb der Alm „hinterm Brunn“ und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein Mountainbike-Unfall im Bezirk Spittal an der Drau endete Sonntagmittag mit einer schweren Verletzung. Ein 42-jähriger Mann befand sich gegen 12:20 Uhr auf der Abfahrt unterhalb der Alm „hinterm Brunn“ in der Gemeinde Techendorf am Weissensee, als er zu Sturz kam.

Rettungshubschrauber alarmiert

Nach Auskunft der Landespolizeidirektion Kärnten wurde der 42-Jährige nach der medizinischen Erstversorgung mit dem in Salzburg stationierten Rettungshubschrauber Martin 1 zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau geflogen.