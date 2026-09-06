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/ ©Anders Andersen/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Die Polizei berichtet über den Sturz.
Techendorf am Weissensee
06/09/2026
Polizeimeldung

Schwere Verletzungen: 42-Jähriger stürzte mit Mountainbike in Spittal an der Drau

Schwerer Mountainbike-Unfall in Techendorf am Weissensee: Ein 42-Jähriger stürzte unterhalb der Alm „hinterm Brunn“ und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Ein Mountainbike-Unfall im Bezirk Spittal an der Drau endete Sonntagmittag mit einer schweren Verletzung. Ein 42-jähriger Mann befand sich gegen 12:20 Uhr auf der Abfahrt unterhalb der Alm „hinterm Brunn“ in der Gemeinde Techendorf am Weissensee, als er zu Sturz kam.

Rettungshubschrauber alarmiert

Nach Auskunft der Landespolizeidirektion Kärnten wurde der 42-Jährige nach der medizinischen Erstversorgung mit dem in Salzburg stationierten Rettungshubschrauber Martin 1 zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau geflogen.

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