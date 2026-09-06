Rückreiseverkehr sorgt für Verzögerungen aus Italien und Slowenien

Der Rückreiseverkehr aus Italien und Slowenien sorgt auf dem Weg nach Kärnten für lange Wartezeiten.

Wer am heutigen Tag den Heimweg oder die Weiterreise aus dem Süden antritt, braucht auf den Hauptverkehrsrouten nach Kärnten eine gehörige Portion Geduld. Bereits seit den Mittagsstunden rollt der Rückreiseverkehr aus den Urlaubsländern Italien und Slowenien nur schleppend, was an den Schnittstellen der A11 Karawanken Autobahn für spürbare Verzögerungen sorgt.

Slowenien: 30 Minuten mehr einplanen

Besonders gedulden müssen sich Reisende, die aus Slowenien kommen: Vor dem Karawankentunnel stockt der Verkehr, wodurch sich bei der Einreise nach Kärnten aktuell Wartezeiten von über einer halben Stunde aufbauen.

Italien: 15 Minuten mehr einplanen

Auch wer die Route über Italien wählt, bleibt nicht verschont. Vor der Mautstelle Ugovizza staut es sich ebenfalls, woraus derzeit eine Verzögerung von rund 15 Minuten resultiert. Autofahrer sollten die zusätzliche Dauer bei ihrer Zeitplanung berücksichtigen und gegebenenfalls im betroffenen Abschnitten besonders aufmerksam fahren.