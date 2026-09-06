Fast zwei Jahre Belästigung? Pensionist muss in Klagenfurt vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt steht ein Kärntner wegen beharrlicher Verfolgung vor Gericht. Er soll einen Mann über fast zwei Jahre belästigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt findet in der kommenden Woche eine Verhandlung wegen des Verdachts der beharrlichen Verfolgung statt. Dem Angeklagten, einem Pensionisten, wird zur Last gelegt, eine männliche Person in Kärnten über einen Zeitraum von fast zwei Jahren hinweg widerrechtlich verfolgt zu haben.

Vorwurf reicht bis 2024 zurück

Der Sachverhalt reicht laut Vorwurf bis in das Jahr 2024 zurück. Zwischen Mai 2024 und März 2026 soll der Angeklagte den Betroffenen fortgesetzt belästigt und dadurch dessen Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt haben, heißt es im aktuellen Verhandlungsspiegel.

Halbe Stunde Verhandlungsdauer

Die Verhandlung ist für Donnerstag, den 10. September, für eine Dauer von einer halben Stunde anberaumt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.