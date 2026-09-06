Von Klagenfurt bis Velden: Das Wörthersee Crossing lädt zum großen Schwimm-Event

Beim Wörthersee Crossing, der größten Station des Alpen Adria Swim Cups, stehen Profis, ambitionierte Ausdauerathleten, Hobbysportler, Einsteiger und Kinder gemeinsam an der Startlinie.

Am kommenden Samstag wird der Wörthersee erneut zur Kulisse für den Open-Water-Sport. Acht unterschiedliche Distanzen ermöglichen allen Schwimmbegeisterten, die passende persönliche Herausforderung zu wählen. Das Angebot reicht von eigenen Kinderbewerben über 250 und 500 Meter sowie Strecken über 500 Meter, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer und 10 Kilometer bis hin zum 17,5 Kilometer langen Crossing von Klagenfurt nach Velden und der 34 Kilometer langen Wörthersee-Umrundung.

©AASC Wörthersee Man muss kein Profi und kein erfahrener Wettkampfschwimmer sein.

„Man muss kein Profi sein“

Beim Wörthersee Crossing teilen Profis und Hobbysportler die Begeisterung für das Freiwasserschwimmen und werden im gemeinsamen Zielbereich im Kurpark von Velden empfangen. Dabei steht nicht ausschließlich die Platzierung im Mittelpunkt, sondern für viele ist bereits das Bewältigen der persönlichen Distanz ein großer sportlicher Erfolg. Die Veranstalter Georg Findenig und Xenia Ebner betonen: „Uns ist besonders wichtig, dass sich bei unseren Veranstaltungen wirklich jeder willkommen fühlt. Man muss kein Profi und kein erfahrener Wettkampfschwimmer sein. Wer gerne schwimmt und sich eine persönliche Herausforderung setzen möchte, ist bei unseren Alpen Adria Swim Cup Events genau richtig.”

©AASC Wörthersee Die Veranstaltung ist die vorletzte Station des Alpen Adria Swim Cups 2026.

Zeitplan der Veranstaltung

Die größte Herausforderung des Tages ist die 34 Kilometer lange Wörthersee-Umrundung mit Start um 6.30 Uhr, während um 9 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 17,5 Kilometer langen Crossings von Klagenfurt nach Velden aufbrechen. Auf beiden Langstrecken werden die Schwimmerinnen und Schwimmer jeweils von einer persönlichen Begleitperson auf einem Stand-up-Paddle-Board unterstützt. Das Wörthersee Crossing bildet gleichzeitig den Abschluss des mehrtägigen Extrem-Schwimmevents „Johnny Who“. Unter dem Motto „4 Seen, 4 Tage, 1 Team“ führt das Format an vier aufeinanderfolgenden Tagen durch vier verschiedene Kärntner Seen und verbindet Ausdauer, mentale Stärke sowie Teamgeist mit der Kärntner Seenlandschaft. Nach vier intensiven Tagen treffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim großen Finale am Wörthersee auf die Athleten des Alpen Adria Swim Cups und werden gemeinsam im Ziel empfangen. Die Veranstaltung ist die vorletzte Station des Alpen Adria Swim Cups 2026, bevor am 10. Oktober das Saisonfinale mit dem Bay Crossing im kroatischen Novigrad stattfindet.

©AASC Wörthersee Wer gerne schwimmt und sich eine persönliche Herausforderung setzen möchte, ist bei unseren Alpen Adria Swim Cup Events genau richtig.