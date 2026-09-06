„Bauer sucht Frau“: Arnold aus Kärnten startet ins Liebesabenteuer

Kärntner Bergbauer Arnold wagt den Schritt ins TV-Liebesabenteuer: Bei „Bauer sucht Frau“ empfängt der 58-Jährige drei Hofdamen auf seinem Hof. Mit handgeschnitzten Zirbenherzen will er für romantische Momente sorgen.

Ein singender Bergbauer, drei Hofdamen und die Hoffnung auf das große Glück: Der Kärntner Arnold startet in der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ in sein persönliches Liebesabenteuer.

Ein singender Bergbauer, drei Hofdamen und die Hoffnung auf das große Glück: Der Kärntner Arnold startet in der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ in sein persönliches Liebesabenteuer.

Ein singender Bergbauer, drei Hofdamen und die Hoffnung auf das große Glück: Der Kärntner Arnold startet in der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ in sein persönliches Liebesabenteuer. Der 58-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gehört zu den ersten Kandidatinnen und Kandidaten, die in die Hofwochen starten.

Mit Zirbenherzen auf der Suche nach Romantik

Für Arnold steht die Hofwoche ganz im Zeichen des Kennenlernens. Der Kärntner empfängt seine drei Hofdamen mit einer besonderen Geste: Mit handgeschnitzten Zirbenherzen möchte der Bergbauer für einen romantischen Start sorgen. Doch bereits beim ersten Aufeinandertreffen zeigt sich, dass die drei Frauen unterschiedliche Vorstellungen und Persönlichkeiten mitbringen. Jede von ihnen möchte Arnold auf ihre eigene Art für sich gewinnen.

Ein besonderer Kandidat aus Kärnten

Neben der Suche nach der passenden Partnerin steht bei Arnold auch seine besondere Persönlichkeit im Mittelpunkt. Als singender Bergbauer bringt er eine kreative Seite mit und sorgt damit für eine besondere Atmosphäre auf seinem Hof. Ob zwischen ihm und einer seiner Hofdamen tatsächlich die ersten Funken überspringen, zeigt sich während der Hofwoche.

Vier Landwirte starten ins Liebesabenteuer

Arnold eröffnet gemeinsam mit Emilia aus Oberösterreich, Peter aus der Steiermark und Thomas aus Niederösterreich die Hofwochen der 23. Staffel. Während Emilia mit rund 500 Bewerbungen für einen Rekord sorgt und Peter aus dem Murtal vier Damen eingeladen hat, bereitet sich auch Arnold auf spannende Tage voller Gespräche, Begegnungen und vielleicht auch großer Gefühle vor. Die Hofwochen der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ starten am Mittwoch, 16. September 2026, um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV.