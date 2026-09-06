Schwerer Unfall am Bleiburger Wiesenmarkt: Kind (8) stürzt aus Fahrgeschäft

Ein achtjähriger Bub stürzte am Sonntagnachmittag während einer Fahrt aus einem Fahrgeschäft. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Achtjährige mit Verdacht auf eine schwere Verletzung vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Achtjährige mit Verdacht auf eine schwere Verletzung vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Ein achtjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag beim Bleiburger Wiesenmarkt aus einem Fahrgeschäft gestürzt und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Bub rutschte unter Sicherheitsbügel durch

Der Unfall ereignete sich am 6. September 2026 gegen 15 Uhr. Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt besuchte gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn den Bleiburger Wiesenmarkt und fuhr mit ihm in einem Fahrgeschäft. Während der Fahrt rutschte der Bub aus bislang ungeklärter Ursache unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Sicherheitsbügel durch. Sein neben ihm sitzender Vater konnte ihn nicht mehr zurückziehen. In weiterer Folge stürzte der Junge aus dem Fahrgeschäft in eine Besuchergasse. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Achtjährige mit Verdacht auf eine schwere Verletzung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Fahrgeschäft wieder freigegeben

Nach einer Überprüfung des Fahrgeschäfts sowie Zeugenaussagen konnte kein technisches Gebrechen festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrgeschäft kurz nach 16:00 Uhr wieder für den Betrieb freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert