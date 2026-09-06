Kärnten startet sonnig in den Montag, doch am Nachmittag drohen Gewitter

Nach sonnigem Start ziehen am Montag zur Mittagszeit Wolken auf. Am Nachmittag steigt im Westen die Gewitterneigung. Das Thermometer klettert auf 25 bis 29 Grad.

Sonne, Wolken und späte Gewitter prägen den Tag in Kärnten.

Sonne, Wolken und späte Gewitter prägen den Tag in Kärnten.

Am Montag starten die Kärntner nach der raschen Auflösung lokaler Frühnebelfelder im gesamten Land mit wolkenlosem und sehr sonnigem Wetter in den Tag. Ab der Mittagszeit ziehen allerdings von Westen her einige Wolken auf, während sich im Bergland vermehrt Quellwolken bilden.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Gewitterbereitschaft erhöht sich

„Die Schauer- und Gewitterbereitschaft steigt am späten Nachmittag in den westlichen Landesteilen an“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Höchstwerte erreichen dabei 25 bis 29 Grad, heißt es.