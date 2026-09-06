Schwerer Unfall auf B111 forderte vier Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall auf der B111 bei Reidenschmied: Ein Fahrzeug überschlug sich, vier Insassen wurden verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren St. Stefan im Gailtal und St. Paul im Gailtal am Sonntag, 6. September 2026, auf die B111 im Bereich Reidenschmied alarmiert.

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren St. Stefan im Gailtal und St. Paul im Gailtal am Sonntag, 6. September 2026, auf die B111 im Bereich Reidenschmied alarmiert.

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren St. Stefan im Gailtal und St. Paul im Gailtal am Sonntag, 6. September 2026, auf die B111 im Bereich Reidenschmied alarmiert. Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Fahrzeuginsassen konnten sich selbst befreien

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich anschließend. Die vier Insassen konnten das Unfallwrack noch selbstständig verlassen. Eine Person erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, drei weitere Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades verletzt. Die Betroffenen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in das LKH Villach gebracht.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Absicherung der Unfallstelle und führten notwendige Sicherungsarbeiten durch. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren den Einsatz beenden und wieder in die Rüsthäuser einrücken. Neben den Feuerwehren St. Stefan im Gailtal und St. Paul im Gailtal standen auch das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.