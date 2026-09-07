Streit an Tankstelle eskaliert: Villacher (64) schlägt mit Kopf auf Asphalt

Ein 64-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag an einer Tankstelle zu Boden gestoßen und am Kopf schwer verletzt. Drei Personen flüchteten mit einem Auto, kamen aber nicht weit.

Ein zunächst verbaler Streit an einer Tankstelle in Villach nahm am Sonntag eine folgenschwere Wendung. Gegen 14 Uhr geriet ein 64-jähriger Villacher mit drei zunächst unbekannten Personen aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer aus der Gruppe den Mann zu Boden gestoßen haben. Der 64-Jährige schlug dabei mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Drei Personen fahren davon

Anstatt am Tatort zu bleiben, stiegen die drei Personen laut Polizei anschließend in einen Pkw und fuhren davon. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Entscheidend waren dabei auch Aussagen von Zeugen. Mit deren Hilfe gelang es den Beamten, das Fahrzeug mit den drei Personen anzuhalten.

64-Jähriger schwer verletzt

Für den Villacher hatte der Sturz schwere Folgen. Die Rettung brachte den 64-Jährigen mit einer schweren Verletzung ins LKH Villach. Gegen einen 17-Jährigen aus der zuvor geflüchteten Gruppe soll Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.