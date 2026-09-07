„Bereichert unsere Stadt“: Neue Kreativwerkstatt eröffnet in Wolfsberg

In der Johann-Offner-Straße 26 in Wolfsberg hat die neue Kreativwerkstatt „farbenfroh“ der Gründerinnen Kathrin Pachler und Leonie Priebernig mit einem erfolgreichen Soft Opening eröffnet.

Das Angebot der beiden Jungunternehmerinnen richtet sich an Menschen jeden Alters und reicht von Keramikbemalen und Workshops über Geburtstagsfeiern bis hin zu Junggesellenabschieden.

Glückwünsche überbracht

Bereits vor der offiziellen Eröffnung überbrachte Stadtrat Christian Stückler die Glückwünsche der Stadtgemeinde Wolfsberg und zeigte sich vom Konzept überzeugt: „Es freut mich sehr zu sehen, dass immer mehr Frauen ihre Geschäftsideen in unserer Wolfsberger Innenstadt verwirklichen. Dieser Mut, neue Wege zu gehen und eigene Konzepte umzusetzen, ist grandios und bereichert unsere Stadt nachhaltig. Kathrin Pachler und Leonie Priebernig haben mit ,farbenfroh‘ einen Ort geschaffen, der Kreativität, Begegnung und Lebensqualität miteinander verbindet.“

©Stadtgemeinde Wolfsberg

Zahlreiche Veranstaltungen warten

Im Oktober stehen bereits verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm: Gestartet wird am 2. Oktober von 16 bis 20 Uhr mit „Walk in & Create“ zum Keramikbemalen, gefolgt von „Keramik & Kaffee“ am 5. Oktober von 9 bis 11 Uhr. Es schließen sich Formate wie „Paint & Spritz“ an, bei denen am 9. Oktober von 16 bis 18 Uhr Fußmatten und am 15. Oktober von 18 bis 20 Uhr Stofftaschen bemalt werden. Für Kinder gibt es am 14. Oktober von 15 bis 16:15 Uhr die Einheit „KreativKids“ zum Gestalten von Trinkgläsern.

Herbstprogramm steht fest

In den Ferien folgen am 27. und 28. Oktober jeweils von 10 bis 12 Uhr Workshops zum Herbstbasteln, Kürbisbemalen und Taschendesign. Abgerundet wird der Monat durch ein weiteres „Walk in & Create“ am 23. Oktober von 16 bis 18 Uhr sowie ein „Creative Date“ zum Keramikbemalen am 30. Oktober von 17 bis 19 Uhr.