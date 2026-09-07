„Punktuell kräftig“: Karte zeigt, wo es heute in Kärnten gewittern kann

In Kärnten sorgt eine Abkühlung am Montag für gewittrige Schauer. Ab dem Nachmittag drohen lokal kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Besonders betroffen sind Osttirol und Oberkärnten.

Wie bereits am Vortag angekündigt, steht Kärnten eine Abkühlung bevor. Allerdings bringt die neue Woche im südlichsten Bundesland auch gewittrige Schauer mit sich – auch am heutigen Montag, da sich ab der Mittagszeit allmählich Quellwolken formieren.

Warnstufe „Gelb“ und „Orange“

„Am Nachmittag bilden sich ausgehend vom Südwesten einige Schauer und Gewitter, welche punktuell kräftig ausfallen können, mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen“, berichtet „Unwetter Österreich“ in den sozialen Medien, welche das Bundesland mit den Warnfarben „Gelb“ aber auch „Orange“ einfärben.

Vor allem Osttirol und Oberkärnten betroffen

Dabei können vereinzelt größere Regenmengen zusammenkommen, weshalb lokale Überschwemmungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. „Die meisten und stärksten Zellen werden von Osttirol und Oberkärnten bis zu den Tauern erwartet“, ergänzt UWÖ. Während es im restlichen Land weitgehend trocken bleibt, steigt die Gewitterneigung erneut am Abend von Bayern her leicht an, wenngleich viele Regionen weiterhin verschont bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert