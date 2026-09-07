630.000 Euro bereitgestellt: Unterführung Wolfsberg Nord wird erneuert

Das Land Kärnten startet kommende Woche umfassende Instandsetzungsarbeiten an der Unterführung Wolfsberg Nord im Verlauf der B70b Packer Straße. Da sich das Bauwerk in einem teils desolaten Zustand befindet, wird die gesamte Bausubstanz saniert. Das Straßenbaureferat stellt dafür ein Budget von 630.000 Euro bereit.

Erhalt langfristig abgesichert

„Die Packer Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung der Region und vor allem auch ein bedeutender Zubringer zur A2 Südautobahn für die Wolfsbergerinnen und Wolfsberger, für zahlreiche Pendler und die Gewerbebetrieb vor Ort. Mit der Sanierung der Unterführung wird die Verkehrssicherheit erhöht und der Erhalt dieser wichtigen Infrastruktur langfristig abgesichert. Wir stellen für die Maßnahmen 630.000 Euro aus dem Straßenbaureferat bereit“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

©Land Kärnten/Abt. 9 Das Straßenbaureferat stellt dafür ein Budget von 630.000 Euro bereit.

Arbeitsende im Dezember

Die Maßnahmen umfassen schwerpunktmäßig die Instandsetzung der Bausubstanz, die Erneuerung der Tunnelbeschichtung sowie die Sanierung der Entwässerung. Der Baubeginn erfolgt in der kommenden Woche, während das voraussichtliche Ende der Arbeiten für Mitte Dezember vorgesehen ist. Für die Dauer der Sanierung bleibt die Unterführung durchgehend halbseitig befahrbar, wobei der Verkehr im Baustellenbereich auf einen Fahrstreifen umgeleitet wird. Im Frühjahr des nächsten Jahres stehen schließlich die Erneuerung der Tunnelbeleuchtung und die Umsetzung weiterer technischer Maßnahmen auf dem Programm.