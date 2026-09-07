„Hat mich geprägt…“: Autorin spendet Bucherlös an Kärntner Tierheim

Ende August hat die Kärntner Autorin Bianca Findenig ihr neues Buch mit dem Titel „Kleine Gesten, große Wirkung – von Herzen“ veröffentlicht. Mit diesem Herzensprojekt verfolgt sie ein ganz besonderes Ziel: Sie möchte zeigen, dass Mitgefühl oft im Kleinen beginnt, zum Nachdenken anregen und gleichzeitig ganz konkret helfen.

Notfellchen als Anstoß

„Der gesamte Reinerlös soll einem Tierheim in Kärnten zugutekommen“, schildert Bianca Findenig exklusiv gegenüber 5 Minuten. Ihre Wahl fiel dabei auf eine ganz bestimmte Einrichtung: „Ich habe mich ganz bewusst für das Tierheim Garten Eden entschieden, weil dort viele Tiere leben, die auf eine zweite Chance und ein liebevolles Zuhause warten.“ Der eigentliche Anstoß für das Buch waren ihre eigenen drei Notfellchen, die sie einst selbst aus dem Tierheim zu sich geholt hat. Jene Entscheidung bezeichnet die Autorin rückblickend als eine der besten ihres Lebens: Die Tiere haben Bianca Findenig auf eine ganz eigene Weise gezeigt, wie viel Vertrauen, Nähe und Dankbarkeit in kleinen Gesten stecken können und dass es dafür oft gar nicht viel braucht außer Zeit, Geduld, Zuwendung und ein offenes Herz. „Meine Notfellchen haben mich deshalb sehr geprägt und mich dazu motiviert, „Kleine Gesten, große Wirkung – von Herzen“ zu schreiben. Sie erinnern mich jeden Tag daran, dass selbst kleine Gesten etwas verändern können – manchmal sogar ein ganzes Leben“, ergänzt die Autorin.

©zVg Notfellchen Harry, Gismo und Schnuffi.

Kleine Gesten mit großer Wirkung

Aus dieser tiefen persönlichen Verbundenheit entstand auch der Wunsch nach finanziellem Beistand für das Tierheim Garten Eden: Die Abrechnung erfolgt dabei halbjährlich über story.one. Mit ihrem Werk möchte sie jedoch nicht nur finanzielle Unterstützung leisten: „Mein Wunsch ist es auch, Menschen zu ermutigen, im Alltag bewusster hinzusehen und selbst kleine Gesten zu verschenken.“ Auf die Frage, welche kleine Geste ihr dabei besonders am Herzen liegt und von jedem sofort im Alltag umgesetzt werden kann, antwortet sie: „Hinschauen, wahrnehmen und von Herzen handeln. Das kann jeder sofort umsetzen, ohne großen Aufwand und ohne viel Geld. Und genau darin steckt für mich die Botschaft meines Buches: Kleine Gesten können eine Wirkung haben, die weit über den eigentlichen Moment hinausgeht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 11:52 Uhr aktualisiert