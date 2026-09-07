VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten 2026: Postbus Shuttle holt den Gesamtsieg

Der diesjährige Gesamtsieg ging an das „Postbus Shuttle“. Als weitere vorbildliche Initiativen zeichnete die Jury das Projekt „Bahnticket = Strandbadticket“ der KLS Tourismus Marketing GmbH sowie den „Rad-Schulcheck“ der Radlobby Kärnten und des Klimabündnisses Kärnten aus.

Innovative Ideen

Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig prämierte die Siegerprojekte gemeinsam mit VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk und ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner. Schuschnig betonte im Rahmen der Vergabe: „Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie vielfältig und innovativ nachhaltige Mobilität in Kärnten umgesetzt wird.“ Zudem hob er die Bedeutung der zahlreichen Einreichungen hervor: „Innovative Ideen, neue Ansätze und die große Zahl an eingereichten Projekten unterstreichen eindrucksvoll die positive Entwicklung im Bereich der nachhaltigen Mobilität in Kärnten. Der VCÖ-Mobilitätspreis bietet dabei nicht nur den besten Ideen eine Bühne, sondern schafft auch Anreize und Impulse für neue Mobilitätslösungen. Besonders freut mich, dass mit dem ‚Postbus Shuttle‘ heuer eine Initiative ausgezeichnet wird, die wir von Landesseite unterstützen.“

Mikro-ÖV als Sieger

Beim Siegerprojekt handele es sich um einen On-Demand-Service der Österreichischen Postbus AG, der ohne festen Fahrplan auskommt und flexibel per App oder Telefon buchbar ist. Das System umfasst mittlerweile sechs regionale Angebote in 15 Gemeinden mit über 1.500 Haltepunkten. Im Jahr 2025 wurden 93.000 Fahrgäste befördert. Dem sogenannten Mikro-ÖV komme als Ergänzung zum Linienverkehr vor allem im ländlichen Raum eine wesentliche Rolle zu. „Wir schaffen damit ein Öffi-Angebot, das sich den Bedürfnissen der Bevölkerung anpasst, und schließen gezielt Lücken auf der letzten Meile – also jener Strecke vom Bahnhof oder der Bushaltestelle bis zur Haustüre. Mit unserer Mikro-ÖV-Strategie haben wir eine optimale Grundlage für einen effizienten Ausbau in ganz Kärnten geschaffen und konnten seither zahlreiche neue Angebote umsetzen. Wir stellen jährlich bis zu drei Millionen Euro für Mikro-ÖV-Projekte zur Verfügung“, erklärte Schuschnig.

„Wertvoller Beitrag“ zur Mobilitätswende

Das ebenfalls prämierte Projekt „Bahnticket = Strandbadticket“ nutzte die durch die Koralmbahn verbesserte Erreichbarkeit der Region Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal: Im Juni diente ein gültiges Bahnticket in 14 Strandbädern direkt als Eintrittskarte. Der „Rad-Schulcheck“ untersuchte wiederum 101 Schulen ab der 5. Schulstufe auf ihre Fahrradfreundlichkeit und erarbeitete Empfehlungen für sichere Schulwege, bessere Abstellanlagen sowie ein fahrradfreundliches Schulumfeld. Schuschnig würdigte die Prämierten abschließend: „Von flexiblen Öffis über die Verknüpfung von Bahn und Freizeit bis hin zu fahrradfreundlichen Schulen – alle heute ausgezeichneten Projekte leisten einen wertvollen Beitrag zur Mobilitätswende in unserem Bundesland.“