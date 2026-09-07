Familienhund als Auslöser? Mutter soll Sohn (5) fast mit Polster erstickt haben

Es sind Vorwürfe, die nur schwer zu begreifen sind: Eine Mutter soll im Juli in Kärnten ihrem erst fünfjährigen Sohn einen Polster aufs Gesicht gedrückt haben. Nun wird gegen sie wegen versuchten Mordes ermittelt.

Eine Frau soll im Juli in Kärnten versucht haben, ihren erst fünfjährigen Sohn mit einem Polster zu ersticken.

Eine Frau soll im Juli in Kärnten versucht haben, ihren erst fünfjährigen Sohn mit einem Polster zu ersticken.

Derzeit beschäftigt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein Fall, der fassungslos macht. Eine 43-jährige Mutter soll im Bezirk Spittal versucht haben, ihren erst fünfjährigen Sohn mit einem Polster zu ersticken. Gegen die Frau wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Familienhund als Auslöser?

Der Vorfall soll sich bereits am 15. Juli im Zuhause der Familie im Bezirk Spittal ereignet haben. Was aktuell über die Tat bekannt ist, schockiert: Medienberichten zufolge soll die 43-Jährige ihrem fünfjährigen Sohn einen Polster aufs Gesicht gedrückt haben. Nach Informationen der Kleinen Zeitung soll der Partner der Frau die Situation glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und eingegriffen haben. Er soll den Fünfjährigen gerettet und anschließend die Polizei verständigt haben. Auslöser für den Vorfall soll ein Geschehen rund um den Familienhund gewesen sein: Der Bub soll das Tier zuvor getreten oder verletzt haben.

Mutter bestreitet Tötungsabsicht

Glücklicherweise überlebte der Bub. Seit Juli befindet sich die gebürtige Steirerin in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Klagenfurt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geht nun dem Verdacht eines versuchten Mordes nach. Die Beschuldigte selbst bestreitet laut den Medienberichten allerdings, ihren Sohn töten haben zu wollen. Bei ihren bisherigen Einvernahmen soll sie angegeben haben, dass sie dem Fünfjährigen lediglich Angst machen wollte.

Erste Gutachten liegen vor

Mittlerweile liegen sowohl ein psychiatrisches als auch ein gerichtsmedizinisches Gutachten vor. Laut Staatsanwaltschaft kommt das psychiatrische Gutachten zu dem Ergebnis, dass die 43-Jährige zum Zeitpunkt des Vorfalls zurechnungsfähig war. Alkohol soll dabei keine Rolle gespielt haben. Ob und wann gegen die 43-Jährige Anklage erhoben wird, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die Beschuldigte die Unschuldsvermutung.