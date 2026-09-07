Kärntner Werbeagentur schlittert nach fast 30 Jahren in die Pleite

Die wirtschaftlich schwierigen vergangenen Jahre haben bei einer Wolfsberger Werbeagentur für das Aus gesorgt. Darüber informierten AKV und KSV1870 am Montag.

Über das Unternehmen „Creative – Die Werbeagentur GmbH“ wurde am Montag, 7. September 2026, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Schulden belaufen sich laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) auf rund 400.900 Euro.

26 Gläubiger und ein Mitarbeiter betroffen

Das Unternehmen mit Sitz in der Alois-Huth-Straße in Wolfsberg ist unter anderem in den Bereichen Grafik, Druck und Werbung tätig, gestaltet und vertreibt Textilien und Werbeartikel und erstellt Homepages. Von der Insolvenz sind 26 Gläubiger und ein Mitarbeiter betroffen. Den oben genannten Verbindlichkeiten stehen laut KSV1870 Vermögenswerte von etwa 276.000 Euro gegenüber.

Auftragsrückgang nach Insolvenz der „Wolfsberger Zeitung“

Als Gründe nennt das Unternehmen im Insolvenzantrag die zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation der vergangenen Jahre sowie einen deutlichen Rückgang der Aufträge. Eine Rolle soll dabei auch die Insolvenz der WZ Medien GmbH gespielt haben. Sie war Herausgeberin der „Wolfsberger Zeitung“ und ehemalige Kooperationspartnerin der Werbeagentur.

Sanierungsplan steht

Ganz zu Ende ist die Geschichte des Unternehmens allerdings noch nicht. Ein Sanierungsplan liegt bereits vor. Die Gläubiger sollen demnach innerhalb von zwölf Monaten nach Annahme des Plans 30 Prozent ihrer Forderungen erhalten. Diesbezüglich könnte es jedoch zu Unstimmigkeiten kommen: „Im Falle der Werthaltigkeit der Aktiva kann bereits jetzt schon von Gläubigerseite mitgeteilt werden, dass der Sanierungsplan nicht angemessen ist. Es muss die Quote jedenfalls erhöht werden“, so der AKV.

Gläubiger können Forderungen anmelden

Zum Insolvenzverwalter wurde der Wolfsberger Rechtsanwalt Christian Thon bestellt. Die Sanierungsplantagsatzung ist für den 15. Dezember 2026 angesetzt, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 12. Oktober 2026 über den KSV1870 oder den AKV anmelden.