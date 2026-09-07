Nach massivem Baubetrug: Kärnten bekommt jetzt Millionen zurück

Jahrelang soll das Baukartell Preise abgesprochen und damit auch die öffentliche Hand geschädigt haben. Nun fließen zumindest einige Millionen an Kärnten zurück. Mit dem Geld sollen 17 Straßenbauprojekte früher umgesetzt werden.

Der Baukartell-Skandal beschäftigt Österreich seit Jahren. Kurz zusammengefasst: Zwischen 2002 und 2017 sollen zahlreiche Bauunternehmen bei öffentlichen Aufträgen Preise und Marktanteile untereinander abgesprochen haben. Auch Kärnten war von der Freunderlwirtschaft massiv betroffen. Nun gibt es für das Land erstmals eine größere finanzielle Rückzahlung.

17 Straßenprojekte können früher starten

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, erhält Kärnten zwölf Millionen Euro als Ersatz für entstandene Schäden. Grundlage dafür waren Verhandlungen des Landes gemeinsam mit der Finanzprokuratur und Vertretern der Bauwirtschaft. Das Geld soll laut Angaben von Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) nicht im allgemeinen Budget versickern, sondern wieder in den Straßenbau fließen. Insgesamt 17 Projekte könnten dadurch vorgezogen werden. Zu den Vorhaben zählen unter anderem die Karnburger Straße am Zollfeld, die Kärntner Straße bei Neuhaus an der Gail, die Kleinkirchheimer Straße bei Zirkitzen, die Tainacher Straße, die Metnitztal Straße, die Mallnitzer Straße und die Plöckenpass Straße in Kötschach-Mauthen. Allein heuer sollen rund sieben Millionen Euro davon verbaut werden. Der Rest ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Kärnten war bei zahlreichen Bauprojekten betroffen

Wie groß der Schaden durch das Kartell tatsächlich war, lässt sich bis heute nicht endgültig beziffern. Laut Bundeskartellgericht wurden in Kärnten jedoch Bauaufträge im Umfang von rund 180 Millionen Euro mit Preisabsprachen in Verbindung gebracht. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass dieser gesamte Betrag als Schaden anzusehen ist. Für Schadenersatzforderungen muss bei jedem einzelnen Projekt nachgewiesen werden, ob und in welcher Höhe tatsächlich zu viel bezahlt wurde – eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten und eine Erklärung für das langwierige und komplizierte Verfahren.

So funktionierte das Baukartell

Doch was ist zwischen 2002 und 2017 überhaupt passiert? Beim sogenannten Baukartell sollen Unternehmen ihre Angebote vorab koordiniert haben. Statt tatsächlich miteinander um Aufträge zu konkurrieren, wurde demnach teilweise vorab abgesprochen, welche Firma ein Projekt bekommen sollte und welche Unternehmen nur Scheinangebote abgeben. Damit wurde der Wettbewerb ausgehebelt – und öffentliche Auftraggeber wie Länder, Städte und Gemeinden zahlten möglicherweise höhere Preise. Die Bundeswettbewerbsbehörde leitete 2017 umfangreiche Ermittlungen ein. Seither wurden gegen zahlreiche Unternehmen hohe Geldbußen verhängt.

Auch Kärntner Gemeinden kämpfen um Schadenersatz

Nicht nur das Land Kärnten will Geld zurück. Auch Kärntner Städte und Gemeinden bereiten seit längerem eigene Schadenersatzforderungen vor. Bereits im Frühjahr 2025 hatten sich Gemeinde- und Städtebund zusammengeschlossen, um betroffene Kommunen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen. Weil ein solcher Rechtsstreit hohe Kosten verursachen kann, wurde dafür auch ein Prozessfinanzierer ins Boot geholt. Bei einer Informationsveranstaltung in Villach hatten damals mehr als hundert Vertreter von Gemeinden, Städten und anderen öffentlichen Einrichtungen teilgenommen. Der Tenor war klar: Potenziell Geschädigte sollen ihre Ansprüche nicht verfallen lassen.

Weitere Zahlungen sind möglich

Mit den zwölf Millionen Euro ist die Causa für Kärnten noch nicht zwingend abgeschlossen. Mehrere Verfahren zum Baukartell laufen weiterhin. Gruber schließt gegenüber der „Kleinen Zeitung“ deshalb nicht aus, dass nach weiteren Entscheidungen auch zusätzliche Verhandlungen mit anderen beteiligten Firmen folgen könnten.