Kärntner Öffis eine Woche lang gratis nutzen – heuer mit neuem Angebot

Sieben Tage lang darf das Auto getrost in der Garage bleiben: Mitte September fahren Kärntner und Gäste wieder kostenlos mit Bus und Bahn durchs ganze Land. Und heuer gibt es bei den Umsteigertagen eine Neuerung.

Von 16. bis 22. September 2026 finden wieder die „Umsteigertage“ statt. In diesem Zeitraum können Bus und Bahn in ganz Kärnten kostenlos genutzt werden – ohne Anmeldung und ohne Ticket. Die Aktion gibt es heuer bereits zum siebten Mal. Vor allem Menschen, die ihre täglichen Wege normalerweise mit dem Auto zurücklegen, sollen so das öffentliche Verkehrsangebot ausprobieren können.

Auch Mikro-ÖV erstmals kostenlos

Neu ist heuer, dass auch ausgewählte kleinere Mobilitätsangebote in die Gratis-Woche einbezogen werden. Kostenlos genutzt werden können das „Postbus Shuttle“ sowie das Mikro-ÖV-System „Mikro BUS:SI“ in Villach. Dass zumindest manche nach der kostenlosen Testwoche bei Bus und Bahn bleiben, zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre: Nach den bisherigen „Umsteigertagen“ wurden laut Land jeweils rund 500 zusätzliche Kärnten Tickets verkauft. Das waren rund 80 Prozent mehr als in anderen Monaten. „Auch darum geht es bei den ‚Umsteigertagen‘. Wir wollen nicht nur eine Woche lang kostenloses fahren mit den Öffis ermöglichen, sondern Menschen langfristig für den öffentlichen Verkehr gewinnen. Wer einmal erlebt, dass der eigene Weg mit Bus oder Bahn gut funktioniert, steigt vielleicht auch danach öfter um“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Kärntner Linien bereits 70.000 Stammkunden

Insgesamt besitzen mittlerweile rund 30.000 Kärntner ein Kärnten Ticket oder ein Klimaticket Österreich. Zählt man weitere Zeitkarten wie Schüler- und Lehrlingsfreifahrten oder Monatskarten dazu, kommen die Kärntner Linien auf rund 70.000 Stammkunden.