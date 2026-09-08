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Die Temperaturen steigen laut der GeoSphere Austria noch einmal auf Höchstwerte bis 31 Grad.
Kärnten
08/09/2026
Wetterprognose

Vor dem Umschwung: Noch einmal bis zu 31 Grad in Kärnten am Dienstag

Kärnten erlebt am Dienstag einen heißen Spätsommertag, bevor ab Mittwoch ein Wetterwechsel ansteht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Am Dienstag erwartet Kärnten noch einmal ein durchwegs sonniger und heißer Spätsommertag. Der Himmel zeigt sich den ganzen Tag über weitgehend wolkenfrei, während vereinzelte Quellwolken über den Bergspitzen flach und harmlos bleiben.

Zwischen 26 und 31 Grad

„Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad“, wissen die Meteorlogen der GeoSphere Austria abschließend, bevor sich ab Mittwoch ein Wetterwechsel in der Region ankündigt.

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