Ehrenamtskarte und Job-Bonus: Kärnten schnürt Paket für Freiwillige

Landeshauptmann Daniel Fellner präsentierte die Initiativen gemeinsam mit Gemeindebundpräsident Günther Vallant und Patrick Egger vom Freiwilligenzentrum Kärnten (FWZ). Ziel ist es, die gesellschaftliche Wertschätzung für ehrenamtlich Tätige noch besser sichtbar und erlebbar zu machen.

Säule der Demokratie

Der Landeshauptmann begründete den Schritt mit der zentralen Bedeutung des Ehrenamts: „Ehrenamt ist mehr, als anderen Menschen zu helfen, ihnen etwas Gutes zu tun, zu retten, zu schützen, zu unterhalten. Ehrenamt ist eine Säule der Demokratie. Menschen beteiligen und engagieren sich – in Vereinen, in politischen Umfeldern. Sie alle kämpfen gemeinsam für eine Sache und machen damit deutlich, dass es keine Ohn-macht gibt. Und die Zahlen belegen, dass wir Europameister darin sind“. Mit einer Quote von über 48 Prozent der über 15-Jährigen liegt Österreich im internationalen Vergleich an der Spitze.

20 Millionen Stunden pro Woche

Fellner betonte weiter: „Ehrenamtliche Arbeit ist damit ein essentieller Beitrag an der Gesellschaft. Weit mehr als 20 Millionen Stunden pro Woche werden in Österreich ehrenamtlich und freiwillig geleistet. Das ist ein riesiger Schatz, den muss man hüten. Die Wertigkeit dieser Arbeit muss viel mehr in den Fokus gerückt werden. Es muss mehr Vorteile für Menschen geben, die freiwillig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen“. Ein Kernelement des Pakets ist die Kärntner Ehrenamtskarte, die ab sofort erhältlich ist. Patrick Egger erklärte, dass die Karte bei derzeit 26 Partnern Rabatte und Vorteile beim Einkaufen bietet: „Bitte registrieren sie sich unter fwz-ktn.at, das dauert eine Minute. Dann erhalten sie die Kärntner Ehrenamtkarte – und los geht es mit den vergünstigten Einkäufen“. Die Liste der unterstützenden Partnerbetriebe passe sich laufend an und werde täglich länger.

Vorteile im Berufs- und Wirtschaftsleben

Zusätzlich verankert das Land Vorteile im Berufs- und Wirtschaftsleben. Betriebe, die das Ehrenamt ihrer Beschäftigten fördern, sollen bei öffentlichen Vergaben im Rahmen der gesetzlichen Spielräume bevorzugt berücksichtigt werden. Zudem soll ehrenamtliches Engagement als Bonus bei Bewerbungen im öffentlichen Dienst dienen. Auf Gemeindeebene existiert dieser Job-Bonus bereits. Günther Vallant erläuterte dazu: „Bei gleichen Qualifikationen kann dann eine ehrenamtliche Tätigkeit entscheidend werden.“ Weiterhin fordert Landeshauptmann Fellner eine Anrechnung von ehrenamtlichem Engagement auf den Zivildienst, falls dieser auf elf Monate verlängert werden sollte: „Ehrenamtliches Engagement, von dem die Gesellschaft massiv profitiert, muss anerkannt werden.“ Ergänzend soll noch in diesem Jahr eine Kärntner Ehrenamt-Charta vorgelegt werden: „Damit wollen wir die gemeinsame Verantwortung, das Ehrenamt in Kärnten weiterhin zu unterstützen und zu schützen, festschreiben und manifestieren“.

„Unbezahlbarer Wert“

Sowohl Vallant als auch Egger bezeichneten die freiwillige Arbeit als „unbezahlbaren Wert für die Gesellschaft“. Die Kommunen stellen hierfür die nötige Infrastruktur wie Sport- und Kulturhäuser bereit. Wie wichtig Ehrenamt auf lokaler Ebene ist, verdeutlicht ein Beispiel aus Vallants Heimatregion: Dort übernehmen 43 Freiwillige im Rahmen der Pflegenahversorgung Versorgungsfahrten zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Friseur. Fellner, Vallant und Egger brachten das Anliegen des Pakets abschließend auf den Punkt: „Ehrenamt ist unbezahlbar. Mit unserem Maßnahmenpaket wollen wir von Herzen danke sagen“.