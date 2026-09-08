Schließung noch im September: Gastronomie am Millstätter See vor Neuanfang

Der erste Schritt ist nun die Sanierung des Gastronomiebetriebs, bevor dieser neu verpachtet wird, ein Neubau werde angestrebt.

Der erste Schritt ist nun die Sanierung des Gastronomiebetriebs, bevor dieser neu verpachtet wird, ein Neubau werde angestrebt.

Nach der bevorstehenden Schließung der Pizzeria „Habe d‘Ehre“ in Seeboden steht am Millstätter See ein Neuanfang bevor. Der Pachtvertrag wurde seitens der Betreiber mit Ende September gekündigt, weshalb der Betrieb bis Ende September noch geöffnet hat, wie es übereinstimmend in Medienberichten heißt.

Neubau angestrebt

Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Zum Areal gehören zudem die Festwiese sowie ein Clublokal und eine Tennisanlage mit sieben Sandplätzen, die vom Tennisclub betrieben werden. Der erste Schritt ist nun die Sanierung des Gastronomiebetriebs, bevor dieser neu verpachtet wird, ein Neubau werde angestrebt.

Wiedereröffnung kann noch dauern

Bürgermeister Thomas Schäfauer erklärt in einem Bericht der „Kronen Zeitung“, dass es ein Gastronomiebetrieb bleiben soll. Aus diesem Grund laufen derzeit Gespräche mit Fachleuten, damit das Haus künftig auch den Anforderungen entspricht. Im Anschluss daran folgen die Behörden- und Vergabeverfahren. Bis zu einer Wiedereröffnung werde man jedoch mit mindestens eineinhalb bis zwei Jahren rechnen müssen, heißt es abschließend.