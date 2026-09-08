„Jede Minute zählt“: Rätsel um spurlos verschwundenen Mann in Kärnten

Eine Familie sucht verzweifelt nach Peter Spitzer. Er ist seit dem 1. September spurlos verschwunden. Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Mannes war in Kärnten.

Wenn ein Angehöriger nicht wie gewohnt nach Hause kommt, ist das ein absolutes Horrorszenario. Vor genau so einem Rätsel steht derzeit eine Familie, die nach einem vermissten Familienmitglied sucht: Kärnten war dabei der letzte bekannte Aufenthaltsort.

Umstände sind unklar

„Mit tiefer Besorgnis wenden wir uns heute an die Öffentlichkeit, um dringend um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person zu bitten. Seit dem 1. September 2026 fehlt von Peter Spitzer, jede Spur“, heißt es in den sozialen Medien. Die Umstände seines Verschwindens seien derzeit unklar. Dennoch zähle jede Minute, „um Licht ins Dunkel zu bringen und ihn sicher nach Hause zu bringen“, wird weiter mitgeteilt.

Letzter bekannter Aufenthaltsort ist Feldkirchen

Das spurlose Verschwinden hat bei den Angehörigen sowie im Freundeskreis große Bestürzung ausgelöst. In dem Aufruf in den sozialen Medien heißt es dazu: „Unser Peter ist motorisch eingeschränkt und ohne Auto. Handy hat er auch keines mit“. Als letzter bekannter Aufenthaltsort gilt Feldkirchen in Kärnten. Die Hoffnung der Suchenden ruht nun auf Hinweisen aus der Bevölkerung: „Selbst scheinbar unbedeutende Beobachtungen können in solchen Fällen von größter Bedeutung sein“, betont das Posting.

Unerträgliche Zeit der Ungewissheit

Die Situation für das Umfeld ist denkbar belastend: „Die Familie und Freunde durchleben derzeit eine unerträgliche Zeit der Ungewissheit und Angst. Ihre Hoffnung ruht nun auf der Wachsamkeit und dem Mitgefühl der Gemeinschaft.“ Sachdienliche Hinweise sollen auch direkt der Polizei gemeldet werden, heißt es abschließend.