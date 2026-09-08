Während wöchentlicher Übung: Feuerwehr St. Veit zu Betrieb alarmiert

Die Feuerwehr St. Veit/Glan wurde während einer Übung zu einem Alarm in die Villacher Straße gerufen. Ursache war Rauch durch Trennschneidarbeiten. Der Bereich wurde belüftet.

Eine wöchentliche Übung der Feuerwehr St. Veit/Glan ist gestern am Abend durch eine Alarmierung unterbrochen worden. Grund dafür war ein automatischer Brandmeldealarm in einem Betrieb in der Villacher Straße.

Rauchentwicklung

Die Einsatzkräfte rückten umgehend mit dem TLFA1000, dem TLFA4000, der DLK23-12 und dem KDOF zum Einsatzort aus. Vor Ort wurden die Feuerwehrkräfte von einem Mitarbeiter des Betriebs empfangen und eingewiesen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass Arbeiten mit einem Trennschneider zu einer Rauchentwicklung geführt hatten, die den Rauchmelder auslöste.

Einsatz nach einer halben Stunde beendet

Zur Belüftung des betroffenen Gebäudeteils kamen zwei Hochleistungslüfter zum Einsatz. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet, woraufhin die Feuerwehrleute ihre Übung fortsetzen konnten.