Trockene Quellen: Kärntner Gemeinde kämpft seit Monaten mit Wasserversorgung

Seit knapp fünf Monaten kämpft die Kärntner Gemeinde gegen die Trockenheit. Um die Versorgung zu sichern, gelten weiterhin strenge Regeln für den Verbrauch.

In St. Paul im Lavanttal gilt nach wie vor höchste Sparsamkeit beim Wasserverbrauch: Nachdem die Gemeinde bereits im April aufgrund extremer Trockenheit strikte Sparmaßnahmen erlassen hatte, um die Versorgung zu sichern, hat sich die Situation auch über die folgenden Monate nicht beruhigt.

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung hat Priorität

Am Montag teilte die Gemeinde im Osten des Bundeslandes mit, dass die Maßnahmen nach fast fünf Monaten weiterhin anhalten: „Auf Grund der weiterhin geringen bis kaum vorhandenen Niederschlagsmengen und dem anhaltend hohen Wasserverbrauch durch die Bevölkerung, können sich die Quellschüttungen nicht mehr erholen“, heißt es auf der Gemeindehomepage. Die oberste Priorität liege daher weiterhin in der Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser.

Sonderregeln für den Wasserverbrauch: Pools ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde befüllen bzw. nachfüllen (Tel. 04357 / 2017-27)

Auf das Bewässern von Rasen- und Grünflächen komplett verzichten

Hausgärten nur sparsam und gezielt mit der Gießkanne bewässern

Auf das Waschen von Fahrzeugen udgl. verzichten

Tropfende Wasserhähne, WC-Spülungen oder undichte Leitungen rasch beheben

Entspannung in Sicht?

„Wasser ist keine Selbstverständlichkeit! Jeder eingesparte Liter trägt dazu bei, dass auch weiterhin ausreichend Trinkwasser für alle zur Verfügung steht“, schildert die Gemeinde zudem. Eine zumindest leichte Entspannung könnte jedoch bereits in den kommenden Tagen erwartet werden, da es vermehrt zu Schauern kommen – wir haben berichtet – sowie es sich allgemein abkühlen soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 10:01 Uhr aktualisiert