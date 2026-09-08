Hubschraubereinsatz nach Unfall: B100 in Spittal an der Drau komplett gesperrt

Nach einem Unfall ist die B100 in Spittal an der Drau komplett gesperrt.

Auf Kärntens Straßen kommt es aktuell zu einer erheblichen Verzögerung im Stadtgebiet von Spittal an der Drau. Nach Berichten von „Antenne Kärnten“ sowie einer Leserin gegenüber der Redaktion ist die B100 Drautalstraße derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

Hubschrauber im Einsatz

Betroffen ist ein Abschnitt in der Villacher Straße, Grund für die Sperre ist ein Unfall. „Gerade ist der Hubschrauber auf der Straße gelandet“, schildert die Leserin gegenüber 5 Minuten. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 10:03 Uhr aktualisiert