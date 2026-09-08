11,75 Kilo Suchtgift sichergestellt: Slowenisches Duo in Kärnten verhaftet

Bei Kontrollen auf der A11 entdeckte die Polizei 11,75 Kilo Cannabis im Kofferraum eines Autos. Die beiden slowenischen Insassen wurden festgenommen, das Landeskriminalamt ermittelt.

Polizeibeamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach führten auf der A 11 Karawanken Autobahn Kontrollen von Fahrzeugen und deren Lenkern durch. Bereits am 20. August stoppten die Einsatzkräfte kurz vor 11 Uhr einen aus Slowenien eingereisten Wagen nahe der Grenze.

11,75 Kilogramm Cannabiskraut

Bei der Durchsuchung des Kofferraums entdeckten die Beamten eine Gesamtmenge von 11,75 Kilogramm Cannabiskraut. „Das Suchtgift war in 20 Einzelpaketen in einer Kartonschachtel verpackt. Der Lenker und sein Beifahrer, beides slowenische Staatsbürger im Alter von 30 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten. Die Klärung von Herkunft und Zielort der Drogen obliegt nun dem Landeskriminalamt.