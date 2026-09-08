Um 150.000 Euro: Kärnten stockt Energiebonus für Gemeinden erneut auf

Die Nachfrage Kärntner Gemeinden nach finanziellem Rückenwind für Energiesparmaßnahmen bleibt unverändert hoch. Das Land Kärnten reagiert auf das anhaltende Interesse und stockt das Förderbudget für den Kommunalen Energieeffizienzbonus erneut auf. Wie in der jüngsten Regierungssitzung beschlossen wurde, stellt das Energiereferat unter der Leitung von Landesrat Sebastian Schuschnig zusätzliche 150.000 Euro bereit. Bereits im Juli war die Förderschiene nachdotiert worden. Mit den frischen Mitteln summiert sich das diesjährige Gesamtbudget auf 550.000 Euro, womit die kontinuierlich eingehenden Anträge positiv abgearbeitet werden können.

Obergrenze bei 7.500 Euro

Das im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Programm unterstützt Gemeinden bei der Umsetzung konkreter Energieprojekte vor Ort. Dazu zählen beispielsweisen Anschaffungen im Bereich nachhaltiger Beleuchtung, moderne Heizungsanlagen, Infrastruktur für kommunale Elektromobilität oder energieeffiziente Elektrogeräte. Gefördert werden bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten als einmaliger Zuschuss. Die Obergrenze liegt bei 7.500 Euro pro Gemeinde und Kalenderjahr. „Die große Nachfrage zeigt, dass unsere Gemeinden bereit sind, in ihre Energieeffizienz zu investieren“, erklärt Schuschnig. Neben einer Reduktion des Energieverbrauchs hebe die Initiative auch Potenzial für langfristige Einsparungen.

Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt

Der Landesrat sieht in den regionalen Projekten ein zentrales Element für das Gelingen der gesamten Energiewende. Neben großen Infrastrukturvorhaben brauche es ebenso die vielen kleinen und mittleren Initiativen: „Die Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt und wird uns nur gelingen, wenn wir alle mit ins Boot holen“, betont Schuschnig. Den Gemeinden komme dabei eine Schlüsselfunktion zu, da sie am besten wüssten, welche Schritte vor Ort gebraucht werden.