Ski am Strand: 70-jähriger Kärntner ist „Alberto Tomba von Sardinien“

Morgen feiert er seinen Runden! Doch vor der großen Party sorgte ein Kärntner an der Spiaggia di Planargia für Staunen: Hinter der verrückten Sommer-Aktion steckt eine verlorene Enkel-Wette.

Kofler ist an der Spiaggia di Planargia längst kein Unbekannter mehr. Vor rund 16 Jahren hat er sich dort ein Haus gebaut und verbringt seither etwa die Hälfte des Jahres in Italien.

Kofler ist an der Spiaggia di Planargia längst kein Unbekannter mehr. Vor rund 16 Jahren hat er sich dort ein Haus gebaut und verbringt seither etwa die Hälfte des Jahres in Italien.

Traumhafter türkisblauer Ozean, strahlender Sonnenschein und heiße Temperaturen an der Spiaggia di Planargia in Bari Sardo auf Sardinien. Doch statt Badehose und Flip-Flops sorgte ein Kärntner aus der Gemeinde Kirchbach für das Bild des Tages: Hermann Kofler schnallte sich mitten am Sandstrand die Ski an! Die Urlaubsgäste trauten ihren Augen kaum, als der ehemaliger Mitarbeiter des Bauamts und Tischler plötzlich in voller Montur über den heißen Sand marschierte. Im vollen Skianzug, mit Skischuhen an den Füßen und den Brettern unter den Armen bzw. angeschnallt, zog er die Blicke hunderter Badegäste auf sich.

Verlorene Wette kurz vor dem Runden

„Wir dachten zuerst alle an eine Fata Morgana! Wer rechnet denn mitten im Sommer am Strand von Bari Sardo mit einem Skifahrer?“, schmunzelt ein Augenzeuge im Gespräch mit 5 Minuten. Kofler ist an der Spiaggia di Planargia längst kein Unbekannter mehr. Vor rund 16 Jahren hat er sich dort ein Haus gebaut und verbringt seither etwa die Hälfte des Jahres in Italien. Doch eine solche Aktion hat der Gailtaler in all den Jahren noch nie gebracht. Der Grund für das schräge Spektakel? Eine knallharte Wette gegen die eigene Verwandtschaft kurz vor seinem 70. Geburtstag, den er am morgigen Mittwoch feiert! Wie zu erfahren war, hatte der Kärntner eine Wette gegen seine Enkelkinder verloren. Und Ehrenmann, der er ist, löste er seinen Wetteinsatz pünktlich vor dem Jubiläum eiskalt, oder besser gesagt brandheiß, ein! Bei sommerlicher Hitze stiefelte er auf Skiern über den Strand von Planargia, als wäre er auf der Piste.

„Alberto Tomba!“ – Jubel in der Strandbar

Nach der schweißtreibenden Strand-Abfahrt ging es für den „Pistenkönig von Bari Sardo“ direkt zum Einkehrschwung in die örtliche Strandbar. Bei Kaffee und Frühstück wurde der Jubilar von den verdutzten Einheimischen und Urlaubern gebührend gefeiert. Anrufe wie „Alberto Tomba!“ hallten durch die Bar, während Kofler geduldig für unzählige Schnappschüsse und Urlaubsfotos posierte. Eine Aktion, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, die wohl beste Einstimmung auf den morgigen 70er und ganz nebenbei die beste Eigenwerbung für die Kärntner Skiregionen mitten im italienischen Sommer.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert