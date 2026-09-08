Kärnten stärkt flächendeckende Hilfe bei psychischen Belastungen

Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung auf Antrag von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner die Förderung für die Psychosozialen Beratungsdienste (PSD) der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (AVS) beschlossen. Damit wird die psychosoziale Versorgung für Menschen mit psychischen, sozialen oder suchtbezogenen Herausforderungen in allen Kärntner Bezirken abgesichert. Mit dem Regierungsbeschluss wird eine Förderung in Höhe von 1.156.500 Euro für ein weiteres Jahr gesichert.

In allen Bezirken

Prettner betont die Bedeutung der Einrichtung: „Psychische Belastungen und Suchterkrankungen machen vor keiner Altersgruppe und keiner sozialen Gruppierung Halt. Umso wichtiger ist es, dass Menschen rasch und wohnortnah Unterstützung bekommen – niederschwellig, professionell und ohne lange Wege. Genau das leisten die Psychosozialen Beratungsdienste seit Jahren.“ Die AVS betreibt ein flächendeckendes Angebot mit dem Psychosozialen Beratungszentrum in Klagenfurt sowie den Psychosozialen Diensten in Spittal, Villach, Hermagor, St. Veit, Feldkirchen, Völkermarkt und Wolfsberg. Das Leistungsspektrum der multiprofessionellen Teams umfasst unter anderem Psychotherapie, klinisch-psychologische Beratung und Behandlung, Unterstützung für suchtkranke oder suchtgefährdete Menschen sowie deren Angehörige, Maßnahmen zur Suchtvorbeugung, Nachbetreuung und die Vernetzung mit anderen Einrichtungen.

Unverzichtbarer Bestandteil

Die Leistungszahlen verdeutlichen die hohe Nachfrage: Im Jahr 2025 wurden knapp 19.000 Einzelleistungen erbracht, darunter etwa 9.800 Psychotherapien und 8.000 psychologische Beratungen. Insgesamt wurden rund 1.800 Klientinnen und Klienten betreut. Dazu führt Prettner aus: „Hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch, der Unterstützung braucht. Gerade bei immer komplexer werdenden psychischen oder sozialen Problemlagen ist es entscheidend, nicht nur einzelne Symptome zu behandeln, sondern den Menschen ganzheitlich zu sehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die Arbeit der AVS mit ihrem flächendeckenden PSD ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil unserer psychosozialen Versorgungslandschaft.“ Die PSD arbeiten eng mit weiteren Akteuren des Gesundheits- und Sozialsystems zusammen. Zuweisungen erfolgen unter anderem durch Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner, Fachärztinnen und Fachärzte, Krankenanstalten, das AMS sowie die ÖGK. Dadurch leisten die PSD einen Beitrag dazu, Menschen frühzeitig und außerhalb des stationären Bereichs zu unterstützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 12:52 Uhr aktualisiert